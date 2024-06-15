Сколько стоит 100 евро
По данным Нацбанка, по состоянию на 14 июня, официальный курс евро установлен на уровне 43,88 гривны.
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Европейская валюта, как и евро, существенно прибавила в цене за последние сутки – на дополнительные 35 копеек. Итак, купюра в 100 евро обойдется почти в 4 390 гривен.
Кстати, своего максимума курс евро достиг 3 июня, когда стоимость без двух копеек составляла 44 гривны.
Какой будет стоимость евро на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в июне рынок будет привыкать к новым коридорам ожидаемых колебаний – из нисходящих к восходящим, и наоборот.
Он добавил, что вмешиваться в это может регулятор. Это для того, чтобы поддержать баланс между спросом и предложением, ведь система управляемой гибкости остается в силе.
Однако ожидается, что значительных всплесков спроса на рынке не будет, а разрыв между курсами на межбанковском и наличном рынках постепенно будет уменьшаться.
Лесовой отмечает, что основные изменения по евро на следующей неделе будут такими:
- На межбанке коридоры валютных колебаний составят 43 – 45 гривен за евро,
- На наличном рынке – в пределах 43 – 46 гривен.