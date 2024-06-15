Скільки коштує 100 євро
За даними Нацбанку, станом на 14 червня, офіційний курс євро встановлений на рівні 43,88 гривні.
До теми Курс долара оновив максимум: скільки коштуватимуть 100 доларів
Європейська валюта, як і євро, суттєво додала в ціні за останню добу – на додаткові 35 копійок. Отже, купюра у 100 євро обійдеться майже у 4 390 гривень.
До речі, свого максимуму курс євро сягнув 3 червня, коли вартість без двох копійок становила 44 гривні.
Якою буде вартість євро наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у червні ринок буде призвичаюватися до нових коридорів очікуваних коливань – зі спадних до висхідних, і навпаки.
Він додав, що втручатися у це може регулятор. Це для того, щоб підтримати баланс між попитом і пропозицією, адже система керованої гнучкості залишається чинною.
Проте очікується, що значних сплесків попиту на ринку не буде, а розрив між курсами на міжбанківському та готівковому ринках поступово зменшуватиметься.
Лєсовий наголошує, що основні зміни щодо євро наступного тижня будуть такими:
- На міжбанку коридори валютних коливань складуть 43 – 45 гривень за євро,
- На готівковому ринку – в межах 43 – 46 гривень.