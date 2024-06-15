Скільки коштує 100 євро

За даними Нацбанку, станом на 14 червня, офіційний курс євро встановлений на рівні 43,88 гривні.

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Європейська валюта, як і євро, суттєво додала в ціні за останню добу – на додаткові 35 копійок. Отже, купюра у 100 євро обійдеться майже у 4 390 гривень.

До речі, свого максимуму курс євро сягнув 3 червня, коли вартість без двох копійок становила 44 гривні.

Зауважте! Торік Нацбанк України перейшов з фіксованого курсу до гнучкого курсоутворення. Цей режим сприяє наближенню готівкового євро до офіційного.

Якою буде вартість євро наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у червні ринок буде призвичаюватися до нових коридорів очікуваних коливань – зі спадних до висхідних, і навпаки.

Він додав, що втручатися у це може регулятор. Це для того, щоб підтримати баланс між попитом і пропозицією, адже система керованої гнучкості залишається чинною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Проте очікується, що значних сплесків попиту на ринку не буде, а розрив між курсами на міжбанківському та готівковому ринках поступово зменшуватиметься.

Лєсовий наголошує, що основні зміни щодо євро наступного тижня будуть такими:

На міжбанку коридори валютних коливань складуть 43 – 45 гривень за євро,

На готівковому ринку – в межах 43 – 46 гривень.

Важливо! За таких прогнозів, 100 євро може обійтися як 4 300 гривень, так і 4 500 – 4 600 гривень.