16 липня, 09:56
Ціни валют впали: який курс в банках
Основні тези
- В банках купівля долара коштує 41,55 гривні, продаж – 42,10 гривні, а на чорному ринку купівля долара становить 41,77 гривні, продаж – 41,81 гривні.
- Прогнозується курс долара в межах 41,60 – 42 гривні на цей тиждень.
Поки долар трішки подорожчав за останню добу, євро показало спад вартості, хоч і не суттєвий. Натомість на чорному ринку валюти також подешевшали, особливо курс євро.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 16 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок проти 15 липня) та продаж по 42,10 гривні (+5 копійок).
Дивіться також Євро майже 50: від чого залежить курс валют і чи варто чекати ще більших стрибків у липні
- Купівля євро проходить по 48,50 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,17 гривні (-13 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,77 гривні (-3 копійки), а продати по 41,81 гривні (+6 копійок).
- Купівля євро по 48,85 гривні (-20 копійок), а продаж по 49,11 гривні (-8 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Станом на 15 липня, долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-40 копійок), а продають по 41,87 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,47 гривні (-28 копійок), а продають по 49,39 гривні (+14 копійок).
По скільки буде долар?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс буде в межах 41,60 – 42 гривні за долар, а безготівковий та готівковий курси будуть наближеними одне до одного.
Зараз цілком природним є особливий акцент регулятора саме на доларових інтервенціях.
- Відтак, на міжбанку курс буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42 гривень за валюту,
- А на готівковому ринку – від 41,50 гривні до 42,20 гривні за валюту.