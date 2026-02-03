Нацбанк встановив новий курс долара та євро: чи обійшлося без рекордів
- Офіційний курс долара 4 лютого Нацбанк встановив на рівні 43,19 гривні, тоді як євро – 50,95 гривні.
- Американська валюта подорожчала на 23 копійки, тоді як європейська – лише на 5 копійок.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 4 лютого. Долар і євро знову подорожчали в Україні, однак обійшлося без нових рекордів.
Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 3 лютого торгується по 42,96 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 15 копійок проти 2 лютого. Офіційний курс євро становить 50,90 гривні, отже його ціна зменшилася на 12 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 4 лютого курс валют буде таким:
- долар – 43,19 гривні (+23 копійки);
- євро – 50,95 гривні (+5 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 3 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,80 гривні, а продаж – по 43,30 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,15 гривні, а продаж – по 43,20 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,66 гривні, а продаж – по 43,28 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 3 лютого був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,62 гривні, а продаж – по 51,35 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,10 гривні, а продаж – по 51,30 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,76 гривні, а продаж – по 51,42 гривні.
Що буде з курсом валют у лютому?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що в лютому економічна ситуація в Україні залишатиметься відносно стабільною.
Працюватиме "гібрид" ринкових і регуляторних механізмів, адже Нацбанк може оперативно втручатися для досягнення балансу між попитом і пропозицією валюти.
Ймовірно, курс долара впродовж місяця коливатиметься в межах 42,6 – 43,5 гривні, тоді як євро – у кордонах 49 – 51,5 гривні. Однак наразі жоден прогноз не може врахувати всі ймовірні ризики, як-от вплив війни на енергосистему.