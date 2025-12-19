В обмінниках фіксують різке зростання: як долар подорожчав перед різдвяними святами

Долар при купівлі банками не змінився в ціні, а при обміні – навпаки впав. Натомість в обмінниках ситуація протилежна, адже там долар подорожчав за останню добу на понад 20 копійок. Натомість євро залишається на позначці в 50 гривень лише в банках, а в обмінниках ціна опустилася нижче цієї відмітки.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 19 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,15 гривні (без змін проти 18 грудня) та продаж по 42,52 гривні (-8 копійок). Дивіться також ЄС дійшов згоди щодо фінансування України: видадуть кредит на 90 мільярдів євро Купівля євро проходить по 49,40 гривні (-3 копійки), продаж – по 50 гривень (без змін). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,39 гривні (-5 копійок), а продати по 42,40 гривні (+4 копійки).

(-5 копійок), а продати по (+4 копійки). Купівля євро по 49,66 гривні (-10 копійок), а продаж по 49,85 гривні (-3 копійки). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 42,10 гривні (+21 копійка), а продають по 42,45 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(+21 копійка), а продають по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 49,60 гривні (+17 копійок), а продають по 49,95 гривні (-2 копійки). Якими будуть валюти перед Різдвом? Напередодні Різдва валютний ринок України може зазнавати частих коливань. Річ у тім, що попит на валюту зростає через невизначеність із міжнародною допомогою та загальні ризики для економіки. У такій ситуації учасники ринку можуть активніше скуповувати долари та євро, що посилюють волатильність.

Утримувати курс гривні від значних стрибків допомагає НБУ через валютні інтервенції та завдяки режиму керованої гнучкості, що дозволяє балансувати попит та пропозицію. Це сприяє більш стабільній поведінці курсу навіть за умов підвищеного тиску на міжбанківському та готівкових ринках.

Попри потенційні щоденні коливання курсу в межах встановлених діапазонів – приблизно 42 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро – ситуація загалом залишається контрольованою.