Ціна валюти нестабільна: чи варто українцям купувати долари та євро зараз
- Офіційний курс долара – 43,03 гривні, євро – 51,20 гривні.
- В банках купівля долара коштує 42,77 гривні, продаж – 43,30 гривні; купівля євро – 50,80 гривні, продаж – 51,57 гривні.
У четвер, 12 лютого, офіційний курс долара становить 43,03 гривні, тоді як євро – 51,20 гривні. Утім у банках та обмінниках готівкову валюту продають і купують за іншими цінами, які можуть відрізнятися залежно від установи й регіону.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 12 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,77 гривні (-5 копійок), а продаж по 43,30 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро проходить по 50,80 гривні (-20 копійок), а продаж – по 51,57 гривні (-2 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,15 гривні (без змін), а продати – по 43,15 гривні (-10 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (-12 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (-10 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,47 гривні (+24 копійки), а продають – по 43,25 гривні (-38 копійок).
- Євро купують по 50,62 гривні (+31 копійка), а продають – по 51,62 гривні (+69 копійок).
Що буде з валютою в лютому?
У коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що з другої половини лютого зазвичай починається покращення балансу валютного ринку. Пожвавлюється експорт, а аграрії повертаються з валютою для підготовки до посівної.
Утім, через нестандартну зиму цього року процес може зміститися на березень або пізніше. Тож лютий може не стати місяцем стабілізації – вона, ймовірно, відбудеться вже на початку весни.
За словами експерта, у разі поліпшення балансу ринок може перейти до помірного зміцнення гривні. Водночас Нацбанк і надалі утримуватиме курс долара в нинішньому коридорі, застосовуючи режим "керованої гнучкості".