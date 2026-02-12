Який курс валют у банках?

Станом на ранок 12 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,77 гривні (-5 копійок), а продаж по 43,30 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж по (-5 копійок). Купівля євро проходить по 50,80 гривні (-20 копійок), а продаж – по 51,57 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,15 гривні (без змін), а продати – по 43,15 гривні (-10 копійок).

(без змін), а продати – по (-10 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (-12 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (-10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,47 гривні (+24 копійки), а продають – по 43,25 гривні (-38 копійок).

(+24 копійки), а продають – по (-38 копійок). Євро купують по 50,62 гривні (+31 копійка), а продають – по 51,62 гривні (+69 копійок).

Що буде з валютою в лютому?

У коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що з другої половини лютого зазвичай починається покращення балансу валютного ринку. Пожвавлюється експорт, а аграрії повертаються з валютою для підготовки до посівної.

Утім, через нестандартну зиму цього року процес може зміститися на березень або пізніше. Тож лютий може не стати місяцем стабілізації – вона, ймовірно, відбудеться вже на початку весни.

За словами експерта, у разі поліпшення балансу ринок може перейти до помірного зміцнення гривні. Водночас Нацбанк і надалі утримуватиме курс долара в нинішньому коридорі, застосовуючи режим "керованої гнучкості".