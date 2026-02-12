Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 12 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,77 гривны (-5 копеек), а продажа по 43,30 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа по (-5 копеек). Покупка евро проходит по 50,80 гривны (-20 копеек), а продажа – по 51,57 гривны (-2 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,15 гривны (без изменений), а продать – по 43,15 гривны (-10 копеек).

(без изменений), а продать – по (-10 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,25 гривны (-12 копеек), а продажа – по 51,40 гривны (-10 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,47 гривны (+24 копейки), а продают – по 43,25 гривны (-38 копеек).

(+24 копейки), а продают – по (-38 копеек). Евро покупают по 50,62 гривны (+31 копейка), а продают – по 51,62 гривны (+69 копеек).

Что будет с валютой в феврале?

В комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что со второй половины февраля обычно начинается улучшение баланса валютного рынка. Оживляется экспорт, а аграрии возвращаются с валютой для подготовки к посевной.

Впрочем, из-за нестандартной зимы в этом году процесс может сместиться на март или позже. Поэтому февраль может не стать месяцем стабилизации – она, вероятно, состоится уже в начале весны.

По словам эксперта, в случае улучшения баланса рынок может перейти к умеренному укреплению гривны. В то же время Нацбанк и в дальнейшем будет удерживать курс доллара в нынешнем коридоре, применяя режим "управляемой гибкости".