Курс долара б'є рекорди: яка ціна на валюту в обмінниках України

У суботу, 17 січня, офіційний курс долара залишається на рівні 43,39 гривні, а євро – 50,43 гривні. І попри те, що після вихідних американська валюта знову поб'є історичний максимум, наразі ціни в обмінниках дещо зменшилися.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 17 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,20 гривні (без змін) і продаж по 43,75 гривні (+3 копійки).

із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по (без змін) і продаж по (+3 копійки). Купівля євро проходить по 50,20 гривень (-10 копійок), а продаж – по 50,95 гривні (+5 копійок).

Дивіться також Долар чи євро: у якій валюті краще тримати заощадження у 2026 році

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,55 гривні (без змін), а продати – по 43,56 гривні (-9 копійок).

(без змін), а продати – по (-9 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,55 гривні (-5 копійок), а продаж – по 50,78 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,93 гривні (-13 копійок), а продають – по 43,58 гривні (-3 копійки).

(-13 копійок), а продають – по (-3 копійки). Євро купують по 50,08 гривні (-23 копійки), а продають – по 50,82 гривні (-3 копійки).

Що буде з гривнею далі?

Нагадаємо, за офіційним курсом Нацбанку, у понеділок, 19 січня, долар знову сягне рекордної позначки у 43,41 гривні, хоча євро залишиться ціною в 50,43 гривні.

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Надія Байор пояснила, що на початку року такі коливання курсу цілком закономірні. Гривня традиційно знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також розповів, що з другої декади лютого зазвичай формується тренд на укріплення гривні – це історична сезонність, яка повторювалася й раніше. Водночас робити прогнози на тривалий період складно, адже ситуація залежить від багатьох чинників. Зокрема, впливатимуть продовження війни, стан енергосистеми та те, як країна пройде період холодів.