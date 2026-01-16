Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США 16 січня торгується по 43,39 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 27 копійок проти 15 січня. Офіційний курс євро становить 50,43 гривні, отже його ціна піднялася на 17 копійок, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ.

А от станом на 19 січня курс валют буде таким:

долар – 43,41 гривні (+2 копійки) – це новий історичний максимум;

євро – 50,43 гривні (без змін).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 16 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,20 гривні, а продаж – по 43,75 гривні;

на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,55 гривні, а продаж – по 43,65 гривні;

в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,08 гривні, а продаж – по 43,70 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 16 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,30 гривень, а продаж – по 50,90 гривні;

на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,60 гривні, а продаж – по 50,80 гривні;

в обмінниках – купівля в середньому була по 50,36 гривні, а продають – по 50,90 гривні.

Що про курс валют кажуть експерти?

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Надія Байор розповіла, що коливання курсу долара та євро цілком закономірні для гривні в січні. Надалі ж Нацбанк продовжить інтервенції, аби уникнути стрибків. До слова, міжнародні резерви України торік зросли на понад 30% і становлять 57,3 мільярда доларів – найвищий за всю історію незалежності показник.

Зі свого боку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин підкреслив, що контрольована девальвація гривні наразі ще й підкріплена додатковим попитом з боку населення та бізнесу. "Проте сьогодні населення не так сильно впливає на курс, як Нацбанк через валютні інтервенції. Можливість стримувати курс є", – додав він.

Цікаво! За прогнозом аналітиків Investment Capital Ukraine, на кінець 2026 року долар може сягнути 44,3 гривні, а євро – близько 55 гривень.