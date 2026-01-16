Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США 16 января торгуется по 43,39 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 27 копеек против 15 января. Официальный курс евро составляет 50,43 гривны, следовательно его цена поднялась на 17 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 19 января курс валют будет таким:

доллар – 43,41 гривны (+2 копейки) – это новый исторический максимум;

евро – 50,43 гривны (без изменений).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 16 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,20 гривны , а продажа – по 43,75 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,55 гривны , а продажа – по 43,65 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,08 гривны, а продажа – по 43,70 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 16 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,30 гривен , а продажа – по 50,90 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 50,80 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,36 гривны, а продают – по 50,90 гривны.

Что о курсе валют говорят эксперты?

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Надежда Байор рассказала, что колебания курса доллара и евро вполне закономерны для гривны в январе. В дальнейшем же Нацбанк продолжит интервенции, чтобы избежать скачков. К слову, международные резервы Украины в прошлом году выросли более чем на 30% и составляют 57,3 миллиарда долларов – самый высокий за всю историю независимости показатель.

Со своей стороны финансовый аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что контролируемая девальвация гривны пока еще и подкреплена дополнительным спросом со стороны населения и бизнеса. "Однако сегодня население не так сильно влияет на курс, как Нацбанк через валютные интервенции. Возможность сдерживать курс есть", – добавил он.

Интересно! По прогнозу аналитиков Investment Capital Ukraine, на конец 2026 года доллар может достичь 44,3 гривны, а евро – около 55 гривен.