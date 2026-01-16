Який курс валют у банках?

Станом на ранок 16 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,20 гривні (+10 копійок) і продаж по 43,75 гривні (+15 копійок).

із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по (+10 копійок) і продаж по (+15 копійок). Купівля євро проходить по 50,30 гривень (+10 копійок), а продаж – по 50,90 гривні (+6 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,55 гривні (+15 копійок), а продати – по 43,65 гривні (+10 копійок).

(+15 копійок), а продати – по (+10 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,60 гривні (+7 копійок), а продаж – по 50,80 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,08 гривні (+2 копійки), а продають – по 43,70 гривні (+3 копійки).

(+2 копійки), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 50,36 гривні (+5 копійок), а продають – по 50,90 гривні (-3 копійки).

Чому гривня зараз знецінюється?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин не бачить приводу для паніки. Наразі в Україні відбувається контрольована девальвація гривні, яку підкріплює додатковий попит на валюту бізнесу та населення.

Зі свого боку фінансова експертка Надія Байор наголосила, що Нацбанк має достатньо золотовалютних резервів, аби утримати валюту від неконтрольованого злету. Ба більше, січневі коливання курсу долара та євро цілком закономірні.

До слова, сповільнення інфляції, зростання зовнішніх дисбалансів та рекомендації МВФ спонукатимуть регулятор послабити курс гривні до долара протягом року. За прогнозом аналітиків ICU, до кінця 2026 року долар коштуватиме близько 44,30 гривні, а євро – 55 гривень.