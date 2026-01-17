Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 17 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,20 гривны (без изменений) и продажа по 43,75 гривны (+3 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,55 гривны (без изменений), а продать – по 43,56 гривны (-9 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,93 гривны (-13 копеек), а продают – по 43,58 гривны (-3 копейки).

Что будет с гривной дальше?

Напомним, по официальному курсу Нацбанка, в понедельник, 19 января, доллар снова достигнет рекордной отметки в 43,41 гривны, хотя евро останется ценой в 50,43 гривны.

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Надежда Байор объяснила, что в начале года такие колебания курса вполне закономерны. Гривна традиционно обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также рассказал, что со второй декады февраля обычно формируется тренд на укрепление гривны – это историческая сезонность, которая повторялась и раньше. В то же время делать прогнозы на длительный период сложно, ведь ситуация зависит от многих факторов. В частности, будут влиять продолжение войны, состояние энергосистемы и то, как страна пройдет период холодов.