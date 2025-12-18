Долар різко подорожчав сьогодні: чи сягнула валюта рекордної ціни

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,33 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 15 копійок проти 17 грудня. Офіційний курс євро становить 49,62 гривні, тобто ціна впала на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році

Станом на 19 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 18 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Євро вперше сягнуло позначки в 50 гривень, але таке зростання вважають тимчасовим. Основним драйвером таких коливань є динаміка пари євро-долар на світових ринках. Крім того, курс залежить ще й від попиту в Україні на валюту для імпортних розрахунків.

Водночас долар демонструє відносну стабільність – її курс до гривні змінюється менш драматично. Зараз валюта в межах близько 42,25 гривні. Такий стан зменшує потенціал для великих спекулятивних коливань на валютному ринку.