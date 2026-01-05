Курс долара різко впав: де обвалився долар після новорічних свят

Поки долар та євро майже не змінилися в ціні в банках за вихідні, в обмінниках ситуація протилежна. Курс обміну долара обвалився на 30 копійок, а обмін євро – майже на 30 копійок. Суттєвий ріст американської валюти спостерігався лише на чорному ринку.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 5 січня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (без змін проти 2 січня) та продаж по 42,55 гривні (без змін). Дивіться також Депозити на старті січня: чому вкладати гроші вигідніше саме на початку року Купівля євро проходить по 49,35 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,97 гривні (+2 копійки). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,50 гривні (+26 копійок), а продати по 42,50 гривні (+11 копійок).

(+26 копійок), а продати по (+11 копійок). Купівля євро по 49,70 гривні (-10 копійок), а продаж по 50 гривень (-3 копійки). По скільки курс в обмінниках? Долари обмінники купують у середньому по: 41,60 гривні (-30 копійок), а продають по 42,62 гривні (+11 копійок).

(-30 копійок), а продають по (+11 копійок). Євро купують по 49,17 гривні (-29 копійок), а продають по 50,02 гривні (-3 копійки). Який курс прогнозують після новорічних свят? Цього тижня на ринку валют очікуються незначні коливання курсу долара та євро, але без різких стрибків. Це означає відносну стійкість після свят. Натомість серед чинників, що додаватимуть невизначеності на ринку, є економічні обставини, бюджетні процеси та загальна безпекова ситуація.

Варто додати, що ситуація навколо курсу євро також залишається важливою. Ціна валюти формується на фоні торгів пари долар-євро, а також через відповідну конвертацію за парою гривня-долар. Таким чином, співвідношення долар до євро очікується на рівні 1,16 – 1,185.

Як розповів банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, політика Нацбанку відіграватиме ключову роль у згладжуванні курсових коливань, стримуючи надмірні коливання попиту й пропозиції. Відтак на міжбанківському ринку курс долара очікується в межах приблизно 42,2 – 42,7 гривні, а євро – 48,5 – 49,75 гривні, що відображає досить вузькі рамки коливань.