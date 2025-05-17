Чи буде долар у традиційному коридорі: банкір розповів про курс наступного тижня

З 19 травня курс долара залишатиметься стабільним й не перевищуватиме рівня до 42 гривні. Водночас невеличкі коливання ціни будуть, але не матимуть суттєвого впливу.

Який прогноз долара

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступного тижня на ринку будуть періоди незначного зростання змінюють періоди зниження і навпаки. Це буде в межах коридорів 41,40 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47 гривень за євро.

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Таким чином, різниця між доларом і євро очікується до 6 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Власне такий стан речей є логічним наслідком монетарної стратегії регулятора та є цілком характерним для дії режиму керованої гнучкості.

Крім економічних чинників, які впливають на курс, є ще й непрямі чинники, як-от ситуація на фронті, ворожі обстріли та інші. Такі фактори є вже звичними для громадян, але моральний фактор може посилюватися.

Ми припускаємо, що протягом останньої декади травня попит і пропозиція залишатимуться в балансі: тобто базова причина зростання курсів буде нівельована завдяки природно зниженому попиту о цій порі, а також можливим інтервенціям Нацбанку,

– додає Лєсовий.

Важливо! На міжбанку та на готівковому ринку курс долара перебуватиме на рівні 41,40 – 41,80 гривні.