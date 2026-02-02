Помірне укріплення гривні триває, але є нюанс: що може тиснути на валюту

Тиждень 26 – 30 січня на валютному ринку минув відносно спокійно. Зокрема, відбулося незначне укріплення гривні з невеликим відкатом наприкінці.

Як змінився курс долара в Україні?

Натомість максимальне добове коливання не перевищувало 18 копійок, що становить близько 0,44%. Детальніше в коментарі 24 Каналу розповіла банкірка Ганна Золотько.

Згідно з офіційними даними, за минулий тиждень курс опустився з 43,1391 гривні за долар до 42,8483 гривні за долар. Це зниження на близько 29 копійок (0,67%), що в умовах валютного ринку можна назвати помірним укріпленням гривні:

понеділок, 26 січня – 43,1391 гривні за долар;

вівторок, 27 січня – 43,1253 гривні за долар;

середа, 28 січня – 42,9563 гривні за долар;

четвер, 29 січня – 42,7689 гривні за долар;

п'ятниця, 30 січня – 42,8483 гривні за долар.

Каси банків повторили загальний тон: купівля трималася нижче 43 гривень за долар і протягом тижня поступово знижувався. Зрештою, вона опустилася приблизно на 26 копійок (0,6%), продаж – на 27 копійок, а спред між ними залишився стабільним.

На міжбанку пропозиція валюти дещо переважала попит, а локальні сплески радше були наслідком тимчасових коливань ліквідності. Загалом гривня зміцнилася приблизно на 30 копійок, тобто близько 0,7%.

Регулятор підтримував стабільність ринку: чисті валютні інтервенції за 26 – 30 січня становили 859,5 мільйона доларів. Це приблизно на 19% менше, аніж тижнем раніше, що свідчить про слабший тиск на курс у цей період.

Що може тиснути на гривню?

На фоні світових подій додаткове підсилення національної валюти забезпечив слабший долар. Однак рішення Нацбанку знизити облікову ставку до 15% може тиснути на позиції гривні.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank У сучасних українських умовах ефект зниження ставки пом'якшується іншими факторами: регулярністю міжнародної допомоги, інтервенціями Нацбанку та тим, як експортери розподіляють свій валютний виторг.

Ключовими стануть вже так звані класичні драйвери:

чи будуть стабільні експортні надходження;

чи активізуються імпортери для оплат на початку місяця;

наскільки регулярними будуть транші міжнародної допомоги;

як активно Нацбанк вестиме інтервенційну політику.

За словами експертки, оскільки долар перебуває під міжнародним тиском, а резерви залишаються на достатньо комфортному рівні, у короткостроковій перспективі є можливість або для помірного зниження курсу, або для його утримання у вузькому коридорі.

Тож за відсутності відчутних зовнішніх чи внутрішніх чинників перший тиждень лютого, ймовірно, мине в умовах стабільності або незначного зміцнення гривні.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом 2 – 8 лютого відбудеться зменшення щоденної амплітуди курсових коливань і скорочення різниці між купівлею та продажем.

