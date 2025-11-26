Курс долара різко знизився: скільки коштуватиме валюта 26 листопада

НБУ встановив долар на найвищому рівні за всю історію – 42,40 гривні за валюту. Водночас вже завтра, 27 листопада, ціна валюти пуститься суттєво. Натомість євро хоч подорожчало, але ціна так і не перетнула межу в 49 гривень.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,40 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 25 листопада. Офіційний курс євро становить 48,94 гривні, тобто ціна зросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Новий пакет підтримки: Україна отримає понад 100 мільйонів євро допомоги Станом на 27 листопада курс валют буде таким: долар – 42,29 гривні;

євро – 48,94 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 26 листопада курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,20 гривні , продаж – по 42,63 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,50 гривні , продаж – по 42,55 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,22 гривні, продаж – по 42,60 гривні. Чого чекати від курсу незабаром? На початку останнього тижня листопада курс долара виріс на 20 копійок на міжбанку, заявила для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько. Це також відобразилося у банках, де валюта стало помітно дорожчою в ціні. Відтак це сформувало тренд на підвищення.

За словами банкірки, наразі курс утримують завдяки резервам НБУ та інтервенціям, що пом'якшують сплески попиту. Але додатковий тиск на гривню триває, зокрема через ціни на енергоносії та геополітичну ситуацію.

Водночас курс може зрости знову через такі причини: несподівані новини про резерви, великі урядові витрати чи зміни щодо допомоги від партнерів для України.