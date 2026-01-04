Укр Рус
Економіка Новини економіки 100 доларів: це скільки гривень у січня 2026 року
4 січня, 00:30
2

100 доларів: це скільки гривень у січні 2026 року

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара в Україні на 3 січня 2026 року становить 42,17 гривні згідно з НБУ.
  • Середній курс долара в банках: купівля - 42 гривні, продаж - 42,50 гривні; в обмінниках: купівля - 42,35 гривні, продаж - 42,45 гривні.

В Україні стабільний курс долара. Регулятор м'яко контролює ситуацію, завдяки режиму "керованої гнучкості". Різких змін не відбулося навіть після початку 2026 року.

Який курс долара в Україні зараз?

3 січня офіційний курс долара в Україні – 42,17 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як повідомляє видання "Мінфін", у банку середній курс долара, зараз такий: 

  • купівля – 42 гривні за долар США;
  • продаж – 42,50 гривні за долар США. 

А в обмінниках ситуація змінилась так: 

  • купівля – 42,35 гривні за долар США;
  • продаж – 42,45 гривні за долар США. 

Скільки можна виручити, якщо здати 100 доларів? 

  • якщо здати 100 доларів у банк, можна виручити майже – 4 200 гривень;
  • при здачі 100 доларів в обміннику, можна отримати приблизно – 4 235 гривень. 

За яку суму можна купити 100 доларів зараз? 

  • якщо купувати 100 доларів у банку, потрібно витратити приблизно – 4 500 гривень;
  • а от для покупки 100 доларів в обміннику, необхідно уже майже – 4 245 гривень.

Що чекає на курс долара у січні?

  • Курс долара в Україні залежить від багатьох аспектів. Зокрема, тривалості та інтенсивності бойових дій. На думку експертів, значних стрибків курсу валюти протягом січня очкувати не варто.

  • Офіційний курс долара у січні відчутно не зміниться. Валюта, імовірно, перебуватиме в діапазоні 42 – 42,80 гривень.