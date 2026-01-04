100 доларів: це скільки гривень у січні 2026 року

В Україні стабільний курс долара. Регулятор м'яко контролює ситуацію, завдяки режиму "керованої гнучкості". Різких змін не відбулося навіть після початку 2026 року.

Який курс долара в Україні зараз? 3 січня офіційний курс долара в Україні – 42,17 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також На ТОТ можуть початися тривалі відключення світла: росіяни намагаються заощадити кошти Як повідомляє видання "Мінфін", у банку середній курс долара, зараз такий: купівля – 42 гривні за долар США;

продаж – 42,50 гривні за долар США. А в обмінниках ситуація змінилась так: купівля – 42,35 гривні за долар США;

продаж – 42,45 гривні за долар США. Скільки можна виручити, якщо здати 100 доларів? якщо здати 100 доларів у банк, можна виручити майже – 4 200 гривень;

при здачі 100 доларів в обміннику, можна отримати приблизно – 4 235 гривень. За яку суму можна купити 100 доларів зараз? якщо купувати 100 доларів у банку, потрібно витратити приблизно – 4 500 гривень;

а от для покупки 100 доларів в обміннику, необхідно уже майже – 4 245 гривень. Що чекає на курс долара у січні? Курс долара в Україні залежить від багатьох аспектів. Зокрема, тривалості та інтенсивності бойових дій. На думку експертів, значних стрибків курсу валюти протягом січня очкувати не варто.

Офіційний курс долара у січні відчутно не зміниться. Валюта, імовірно, перебуватиме в діапазоні 42 – 42,80 гривень.