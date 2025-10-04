Очікується, що на валютному ринку буде стабільна та прогнозована ситуація наступного тижня. Крім того, долар не перевищить показника у 41,5 гривні за валюту.

Чому курс гривні залишатиметься стабільним?

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповідає, що завдяки певним факторам на ринку валют відсутні ознаки турбулентності.

Йдеться як про режим керованої гнучкості, так і про рішення НБУ щодо рівня облікової ставки.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Уже два роки в Україні діє режим керованої гнучкості, запроваджений Нацбанком. Він дає змогу мінімізувати різкі курсові коливання та утримувати баланс між попитом і пропозицією валюти.

Якщо ж врахувати фактор такий, як рівень інфляції, то через зниження показника з червня по вересень це створило додаткові умови для стабільності гривні.

А через те, що Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, гривня має міцну основу, і у випадку негативних змін регулятор може швидко вплинути на ситуацію, застосувавши механізм валютних інтервенцій.

Зауважте! З 6 жовтня по 12 жовтня на міжбанку та на готівковому ринку коридори валютних коливань для долара буде на рівні 41 – 41,5 гривні.

Який прогноз курсу долара на жовтень?