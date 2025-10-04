Яку межу долар не перетне: рівень інфляції та облікова ставка стримують валюту від обвалу
- Долар не перевищить 41,5 гривні завдяки стабільному ринку, зниженню інфляції, обліковій ставці НБУ тощо.
- Річ у тім, що один із факторів, як-от залишення облікової ставки на рівні 15,5%, підтримують стабільність гривні.
Очікується, що на валютному ринку буде стабільна та прогнозована ситуація наступного тижня. Крім того, долар не перевищить показника у 41,5 гривні за валюту.
Чому курс гривні залишатиметься стабільним?
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповідає, що завдяки певним факторам на ринку валют відсутні ознаки турбулентності.
Йдеться як про режим керованої гнучкості, так і про рішення НБУ щодо рівня облікової ставки.
Уже два роки в Україні діє режим керованої гнучкості, запроваджений Нацбанком. Він дає змогу мінімізувати різкі курсові коливання та утримувати баланс між попитом і пропозицією валюти.
Якщо ж врахувати фактор такий, як рівень інфляції, то через зниження показника з червня по вересень це створило додаткові умови для стабільності гривні.
А через те, що Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, гривня має міцну основу, і у випадку негативних змін регулятор може швидко вплинути на ситуацію, застосувавши механізм валютних інтервенцій.
Зауважте! З 6 жовтня по 12 жовтня на міжбанку та на готівковому ринку коридори валютних коливань для долара буде на рівні 41 – 41,5 гривні.
Який прогноз курсу долара на жовтень?
Ще раніше банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що коливання курс долара у жовтні будуть помірними. Крім того, у жовтні можливе зростання попиту на валюту, але валютні інтервенції навряд чи перевищать 3,5 – 4 мільярди доларів.
Коливання курсу можуть становити від 41,2 гривні до 42,2 гривні.
Втім через велику кількість чинників, що впливатимуть на ринок валют, поточні тренди можуть змінитися.