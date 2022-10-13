Що буде з курсом гривні до кінця року: прогноз інвестиційного банкіра

На сьогодні курс гривні щодо долара стабілізувався. Він може коливатися у незначних діапазонах під впливом форс-мажорних обставин та паніки на валютному ринку.

Фундаментальних чинників, які впливатимуть на курс гривні найближчим часом наразі немає. Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Експерт зазначив, що на сьогодні немає підстав для послаблення гривні до рівня 50 гривень за долар до Нового року.

Курс визначений – є агрегатор, який показує курс на "кешному" ринку. Там є коливання від наявності "кешу" від коливань. До прикладу, під час початку російського ракетного терору ми побачили черги за пальним й що підскочив "кешовий" долар від 41 до 42 гривень. Зараз він повернувся назад,

– пояснив фахівець.

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За його словами, в останній місяць ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася.

"Більше стало грошей – їх почали давати західні партнери, починаючи з серпня. Також "зернова угода" дуже допомогла і значно збільшився експорт. Тому наразі якихось причин для послаблення національної валюти немає. Водночас ми розуміємо, що поки буде війна – продовжиться психологічний тиск", – вказав банкір.

На його думку, будь-які "форс-мажори" та "різкі рухи" завжди викликають міні-панічні або ж панічні настрої, коли "всі побігли і я побіжу".

"Але саме зараз фундаментальних економічних причин для додаткового тиску на гривню немає", – резюмував Фурса.

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