Безперечно, кожен українець має самостійно вирішувати, що робити зі своїми коштами. Однак просто зберігати валюту або гривню – достатньо нерозумно. Про це 24 каналу сказав народний депутат України Ярослав Железняк.
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Куди інвестувати кошти
Як відзначив Железняк, сьогодні в Україні спостерігається тенденція на зростання депозитів. Ба більше, під час війни прийняли закон про те, що усі 100% вкладів гарантуються державою.
Крім того, у нас є військові облігації, дохідність яких становить 16% у гривні та 4% у доларі. Народний депутат наголосив, що у США буде інфляція щонайменше 4%. Так, якщо перевести гривню у долар і просто зберігати гроші, за рік буде втрачено 4% від цієї суми.
Валютні або гривневі облігації гарантовані державою. Зараз не буде зміни їхньої номінальної вартості. Це непогана інвестиція,
– запевняє Железняк.
Інші інвестиції є більш ризикованими. "Я б не радив людям сильно ризикувати у такі часи й вкладатися у більш консервативні інструменти", – сказав народний депутат України.
Війна та курс гривні: коротко
- За розрахунками Мінекономіки середньорічний курс долара прогнозовано становитиме 42 гривні. Аналітики припускають, що наприкінці 2023 року гривня девальвує до 50 гривень за долар.
- Сьогодні Україна витрачає найбільше коштів на війну – 130 мільярдів гривень щомісяця. І це теж є однією з причин, чому зростає курс гривні. Проте експерти заспокоюють, що грошей в нас поки вистачає, тому панікувати не потрібно.
- На думку НБУ наступного року курс гривні щодо долара буде міцніший, ніж закладено у бюджеті. Проте у Мінфіні вважають, що сильніша гривня не сильно вплине на доходи держбюджету.