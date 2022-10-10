Безперечно, кожен українець має самостійно вирішувати, що робити зі своїми коштами. Однак просто зберігати валюту або гривню – достатньо нерозумно. Про це 24 каналу сказав народний депутат України Ярослав Железняк.

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Куди інвестувати кошти

Як відзначив Железняк, сьогодні в Україні спостерігається тенденція на зростання депозитів. Ба більше, під час війни прийняли закон про те, що усі 100% вкладів гарантуються державою.

Крім того, у нас є військові облігації, дохідність яких становить 16% у гривні та 4% у доларі. Народний депутат наголосив, що у США буде інфляція щонайменше 4%. Так, якщо перевести гривню у долар і просто зберігати гроші, за рік буде втрачено 4% від цієї суми.

Валютні або гривневі облігації гарантовані державою. Зараз не буде зміни їхньої номінальної вартості. Це непогана інвестиція,

– запевняє Железняк.

Інші інвестиції є більш ризикованими. "Я б не радив людям сильно ризикувати у такі часи й вкладатися у більш консервативні інструменти", – сказав народний депутат України.

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