Коливання ціни вгору та вниз: що з курсами долара та євро
- Долар у банках майже не змінився: продається по 41,52 гривні, а от євро зросло до 48,65 гривні.
- Натомість в обмінниках долар продається по 41,44 гривні, євро – по 48,57 гривні.
За вихідні долар в банках майже не змінився, а от євро показало ріст вартості. На чорному ринку євро тенденцію не змінило, а от американська валюта подешевшала при купівлі та продажу. Здорожчання суттєве також відбулося в обмінниках.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 8 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 5 вересня) та продаж по 41,52 гривні (-8 копійок).
- Купівля євро проходить по 48 гривень (+10 копійок), продаж – по 48,65 гривні (+5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,34 гривні (-6 копійок), а продати по 41,29 гривні (-11 копійок).
- Купівля євро по 48,38 гривні (+17 копійок), а продаж по 48,50 гривні (+15 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,15 гривні (+5 копійок), а продають по 41,44 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,30 (+61 копійка), а продають по 48,57 гривні (+7 копійок).
Які курси валют будуть цього тижня?
Ще минулого тижня банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що курс долара збережеться на попередніх позиціях. Таким чином, очікується, що з 8 по 14 вересня на готівковому буде в межах 41,20 – 41,60 гривні за валюту.
Натомість курс євро буде коливатися в межах 48 – 49,50 гривні за євро.
Цікаво, що у період з 1 по 7 вересня очікувалося, що американська валюта буде на рівні 41,60 – 42 гривень, а євро – на рівні 48 – 49,50 гривні за євро.
Наприкінці серпня діапазон курсу долара прогнозувався на рівні 41,40 – 41,80 гривні.