На фоні коливань у банках та на чорному ринку, саме обмінники показали найбільш різке зростання за вихідні. Євро наприклад подорожчало одразу на 54 копійки при купівлі, а долар – на 29 копійок. Такий стрибок курсів змушує уважніше стежити за факторами впливу на ринок.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 6 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,05 гривні (+5 копійок проти 3 жовтня) та продаж по 41,50 гривні (+3 копійки). Дивіться також Соцдопомогу уріжуть, а перекази на картку та виплата зарплати будуть по-новому: зміни з 1 жовтня Купівля євро проходить по 48,10 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,83 гривні (-3 копійки). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (+6 копійок проти 1 жовтня), а продати по 41,39 гривні (+9 копійок).

(+6 копійок проти 1 жовтня), а продати по (+9 копійок). Купівля євро по 48,61 гривні (-9 копійок), а продаж по 48,80 гривні (-5 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,15 гривні (+29 копійок), а продають по 41,38 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(+29 копійок), а продають по (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,65 гривні (+54 копійки), а продають по 48,92 гривні (-9 копійок). Яким буде долар? У коментарі 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповідає, що на ринку валют відсутні ознаки турбулентності, зокрема завдяки режиму керованої гнучкості та рішенням НБУ щодо рівня облікової ставки.

Очікується, що цього тижня на міжбанку та на готівковому ринку коридори валютних коливань для долара будуть на рівні 41 – 41,5 гривні.

Натомість якщо врахувати такі фактори, як рівень інфляції, то через зниження цього показника з червня по вересень це створило додаткові умови для стабільності гривні.