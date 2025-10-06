Укр Рус
Економіка Макроекономіка Курс рвонув вгору в обмінниках: яка з валют подорожчала на пів гривні
6 жовтня, 10:00
2

Курс рвонув вгору в обмінниках: яка з валют подорожчала на пів гривні

Валерія Городинська
Основні тези
  • В обмінниках євро при купівлі подорожчало на 54 копійки, а долар – на 29 копійок.
  • А в банках купівля долара коштує 41,05 гривні, а євро – 48,10 гривні.

На фоні коливань у банках та на чорному ринку, саме обмінники показали найбільш різке зростання за вихідні. Євро наприклад подорожчало одразу на 54 копійки при купівлі, а долар – на 29 копійок. Такий стрибок курсів змушує уважніше стежити за факторами впливу на ринок.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 6 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,05 гривні (+5 копійок проти 3 жовтня) та продаж по 41,50 гривні (+3 копійки).

Дивіться також Соцдопомогу уріжуть, а перекази на картку та виплата зарплати будуть по-новому: зміни з 1 жовтня

  • Купівля євро проходить по 48,10 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,83 гривні (-3 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (+6 копійок проти 1 жовтня), а продати по 41,39 гривні (+9 копійок).
  • Купівля євро по 48,61 гривні (-9 копійок), а продаж по 48,80 гривні (-5 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,15 гривні (+29 копійок), а продають по 41,38 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,65 гривні (+54 копійки), а продають по 48,92 гривні (-9 копійок).

Яким буде долар?

  • У коментарі 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий розповідає, що на ринку валют відсутні ознаки турбулентності, зокрема завдяки режиму керованої гнучкості та рішенням НБУ щодо рівня облікової ставки.

  • Очікується, що цього тижня на міжбанку та на готівковому ринку коридори валютних коливань для долара будуть на рівні 41 – 41,5 гривні.

  • Натомість якщо врахувати такі фактори, як рівень інфляції, то через зниження цього показника з червня по вересень це створило додаткові умови для стабільності гривні.