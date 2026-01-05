Євро здешевшає, а долар – зросте: яким буде курс валют на Водохреще
- Нацбанк встановив офіційний курс долара на 6 січня – він зросте до 42,42 гривні (проти 42,29 гривні станом на 5 січня).
- Водночас курс євро знизиться до 49,51 гривні (проти 49,57 гривні станом на 5 січня).
Офіційні курси валют на старті тижня рухаються без різких стрибків. Щоправда, доки долар незначно зросте в ціні, євро навіть здешевшає на декілька копійок.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,29 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 12 копійок проти 2 січня. Офіційний курс євро становить 49,57 гривні, тобто ціна виросла лише на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 6 січня курс валют буде таким:
- долар – 42,42 гривні;
- євро – 49,51 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 5 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", – купівля по 42 гривні, а продаж по 42,55 гривні;
- на чорному ринку – купівля по 42,50 гривні, а продаж по 42,50 гривні;
- в обмінниках – купівля по 41,60 гривні, продаж по 42,62 гривні.
Як зміниться курс у першій декаді січня?
Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що пікові тенденції на ринку поступово спадають, а загальна ситуація найближчими тижнями буде доволі спокійною.
За його словами курсові показники залишатимуться сталими й не виходитимуть за межі допустимих коридорів коливань. Для періоду з 5 по 11 січня це 42,2 – 42,7 гривні за долар і 48,5 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку); а також 42,3 – 42,8 гривні за долар і 48,5 – 49,75 гривні за євро (на готівковому ринку).
Окрім того, потенційні негативні впливи нівелюватиме НБУ, який в жорстких умовах війни зберігає можливість оперативного втручання на ринок.