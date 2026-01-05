Укр Рус
5 січня, 18:03
Євро здешевшає, а долар – зросте: яким буде курс валют на Водохреще

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Нацбанк встановив офіційний курс долара на 6 січня – він зросте до 42,42 гривні (проти 42,29 гривні станом на 5 січня).
  • Водночас курс євро знизиться до 49,51 гривні (проти 49,57 гривні станом на 5 січня).

Офіційні курси валют на старті тижня рухаються без різких стрибків. Щоправда, доки долар незначно зросте в ціні, євро навіть здешевшає на декілька копійок.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,29 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 12 копійок проти 2 січня. Офіційний курс євро становить 49,57 гривні, тобто ціна виросла лише на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 6 січня курс валют буде таким:

  • долар – 42,42 гривні;
  • євро – 49,51 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 5 січня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", – купівля по 42 гривні, а продаж по 42,55 гривні;
  • на чорному ринку – купівля по 42,50 гривні, а продаж по 42,50 гривні;
  • в обмінниках – купівля по 41,60 гривні, продаж по 42,62 гривні.

Як зміниться курс у першій декаді січня?

  • Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що пікові тенденції на ринку поступово спадають, а загальна ситуація найближчими тижнями буде доволі спокійною.

  • За його словами курсові показники залишатимуться сталими й не виходитимуть за межі допустимих коридорів коливань. Для періоду з 5 по 11 січня це 42,2 – 42,7 гривні за долар і 48,5 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку); а також 42,3 – 42,8 гривні за долар і 48,5 – 49,75 гривні за євро (на готівковому ринку).

  • Окрім того, потенційні негативні впливи нівелюватиме НБУ, який в жорстких умовах війни зберігає можливість оперативного втручання на ринок.