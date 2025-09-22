За вихідні офіційний долар виріс лише на 1 копійку, а офіційне євро подешевшало на понад 30 копійок. Натомість на 23 вересня НБУ встановив вищі ціни як для долара, так і для євро.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,25 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 19 вересня. Офіційний курс євро становить 48,42 гривні, тобто ціна впала на 34 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Єврокомісія дала "зелене світло" оновленому плану реформ для подальших траншів Україні Станом на 23 вересня курс валют буде таким: долар – 41,38 гривні;

євро – 48,73 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на 22 вересня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,03 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,35 гривні , продаж – по 41,30 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,76 гривні, продаж – по 41,41 гривні. Яким буде курс валют цього тижня? Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом спрогнозував, що на ринок валют наприкінці вересня впливатимуть інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки тощо.

Курс долара у короткостроковій перспективі може перебувати в діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, а євро залежатиме від котирувань пари долар-євро на світовому ринку, однак ціна не перевищить 49 гривень.

З 22 по 28 вересня ціна валют буде на готівковому ринку такою: 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.