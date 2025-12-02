Євро різко подорожчало до майже 49 гривень: де сьогодні вигідно здавати валюту, а де – ні

Дивіться також Нові правила бронювання, "зимова тисяча" та хто втратить пенсії: що зміниться з 1 грудня

За прогнозами фінансового аналітика Олександра Паращія для 24 Каналу, ймовірність того, що курс долара сягне 43 гривень до кінця року, є доволі високою.

Натомість як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у грудні буде девальвація гривні до таких меж: 43 – 43,5 гривні за долар. Відтак офіційний курс долара може зрости на 2,3% – 3,5%, порівняно з початком цього року.