Укр Рус
Економіка Макроекономіка Євро різко подорожчало до майже 49 гривень: де сьогодні вигідно здавати валюту, а де – ні
2 грудня, 09:55
3

Євро різко подорожчало до майже 49 гривень: де сьогодні вигідно здавати валюту, а де – ні

Валерія Городинська
Основні тези
  • Курс євро виріс: банки купляють валюту за 48,90 гривні, а продають за 49,52 гривні.
  • В обмінниках натомість навпаки спад: курс обміну обвалився на 31 копійку до 48,46 гривні. 

В банках євро різко додало в ціні при купівлі та продажу – 20 копійок та більше. Схожа ситуація й на чорному ринку, де валюта виросла в ціні. А от в обмінниках курс обміну валюти обвалився – на понад 30 копійок. Долар також суттєво подешевшав.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 2 грудня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,10 гривні (+10 копійок проти 1 грудня) та продаж по 42,55 гривні (+6 копійок).

Дивіться також Нові правила бронювання, "зимова тисяча" та хто втратить пенсії: що зміниться з 1 грудня

  • Купівля євро проходить по 48,90 гривні (+20 копійок), продаж – по 49,52 гривні (+22 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,45 гривні (+3 копійки), а продати по 42,44 гривні (+6 копійок).
  • Купівля євро по 49,20 гривні (+11 копійок), а продаж по 49,40 гривні (+12 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,56 гривні (-30 копійок), а продають по 42,42 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,46 гривні (-31 копійка), а продають по 49,50 гривні (+11 копійок).

Яким буде курс перед Різдвом та Новим роком? 

  • За прогнозами фінансового аналітика Олександра Паращія для 24 Каналу, ймовірність того, що курс долара сягне 43 гривень до кінця року, є доволі високою. 

  • Натомість як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у грудні буде девальвація гривні до таких меж: 43 – 43,5 гривні за долар. Відтак офіційний курс долара може зрости на 2,3% – 3,5%, порівняно з початком цього року.

  • Річ у тім, що на такий прогноз впливають різдвяні та новорічні свята, до яких населення готується, а крім того, девальвація відбудеться на фоні енергетичної й воєнної невизначеності. 