Євро рекордно виросло перед Новим роком: якої ціни чекати з 1 січня

НБУ різко підняв ціну для долар та євро у переддень Нового року, де євро сягнуло чергового рекордного значення – 49,85 гривні. Втім з 1 січня очікується, що обидві валюти подешевшають, хоч і не суттєво.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,38 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 17 копійок проти 30 грудня. Офіційний курс євро становить 49,85 гривні, тобто ціна виросла на 30 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Курс долара, ціни на продукти та вартість пального: що помітно подорожчає у 2026 році Станом на 1 січня яким буде курс валют: долар – 42,35 гривні;

євро – 49,79 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 31 грудня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,05 гривні, продаж – по 42,59 гривні ,

продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,40 гривні , продаж – по 42,35 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,08 гривні, продаж – по 42,48 гривні. Скільки коштуватиме долар у 2026 році? Експерт Олександр Паращій прогнозує помірне зростання курсу долара до 43 – 43,5 гривні до кінця 2025 року. Втім варто зауважити, що не всі експерти радять зараз скуповувати валюти масово, адже це не є вигідною стратегією наразі.

Як пояснює банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, новорічний попит може трохи підштовхнути курсу угору, проте сильних коливань чи панічних стрибків не очікується, що робить тримання валюти ризиковим без гарантії прибутку.

А от банкір Дмитро Замотаєв вказує, що вигідні банківські заохочення за гривневими депозитами, які триватимуть до середини січня, роблять грошові вкладення в гривню привабливішими за валютні накопичення.