Відчувається падіння курсу: скільки гривень в 300 євро зараз
- Офіційний курс євро в Україні – 48,79 гривні, в банках купівля – 48,30, продаж – 48,90, в обмінниках купівля – 48,60, продаж – 48,75.
- Для покупки 300 євро у банку потрібно 14 670 гривень, в обміннику – 14 625 гривень.
Курс євро залишається стабільним. Відбуваються лише незначні коливання, які зараз майже невідчутні.
Який курс євро в Україні зараз?
19 вересня офіційний курс євро в Україні – 48,79 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
В банках середній курс євро, за даними "Мінфіну", такий:
- купівля – 48,30 гривні за євро;
- продаж – 48,90 гривні за євро.
А от в обмінниках ситуація дещо інша:
- купівля – 48,60 гривні за євро;
- продаж – 48,75 гривні за євро.
Скільки треба гривень, щоб купити 300 євро?
- для покупки 300 євро у банку зараз необхідно приблизно – 14 670 гривень;
- покупка 300 євро в обміннику, своєю чергою, обійдеться у – 14 625 гривень.
Скільки можна отримати гривень за 300 євро?
- при обміні 300 євро в банку, можна отримати приблизно – 14 490 гривень;
- в обміннику за 300 євро вдасться виручити в середньому – 14 580 гривень.
Який курс євро зараз?
У вересні курс євро залишатиметься стабільним, відбуватимуться лише незначні зміни. Очікуваний люфт коливань: 48 – 49,50 гривень.
Своєю чергою з 15 по 21 вересня курс євро на міжбанку та готівковому ринку майже не відрізнятиметься. Євровалюта коливатиметься в межах 47,50 – 49 гривень.
З 22 по 28 вересня коливання будуть аналогічні. Ситуація виглядатиме так: 47,5 – 49 гривень за євро на міжбанку та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку.