Укр Рус
Економіка Новини економіки Відчувається падіння курсу: скільки гривень в 300 євро зараз
19 вересня, 23:50
2

Відчувається падіння курсу: скільки гривень в 300 євро зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс євро в Україні – 48,79 гривні, в банках купівля – 48,30, продаж – 48,90, в обмінниках купівля – 48,60, продаж – 48,75.
  • Для покупки 300 євро у банку потрібно 14 670 гривень, в обміннику – 14 625 гривень.

Курс євро залишається стабільним. Відбуваються лише незначні коливання, які зараз майже невідчутні.

Який курс євро в Україні зараз?

19 вересня офіційний курс євро в Україні – 48,79 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також 500 мільйонів для Орбана: ЄС розморозить кошти за підтримку санкцій проти Росії

В банках середній курс євро, за даними "Мінфіну", такий:

  • купівля – 48,30 гривні за євро;
  • продаж – 48,90 гривні за євро.

А от в обмінниках ситуація дещо інша:

  • купівля – 48,60 гривні за євро;
  • продаж – 48,75 гривні за євро.

Скільки треба гривень, щоб купити 300 євро?

  • для покупки 300 євро у банку зараз необхідно приблизно – 14 670 гривень;
  • покупка 300 євро в обміннику, своєю чергою, обійдеться у – 14 625 гривень.

Скільки можна отримати гривень за 300 євро?

  • при обміні 300 євро в банку, можна отримати приблизно – 14 490 гривень;
  • в обміннику за 300 євро вдасться виручити в середньому – 14 580 гривень.

Який курс євро зараз?

  • У вересні курс євро залишатиметься стабільним, відбуватимуться лише незначні зміни. Очікуваний люфт коливань: 48 – 49,50 гривень.

  • Своєю чергою з 15 по 21 вересня курс євро на міжбанку та готівковому ринку майже не відрізнятиметься. Євровалюта коливатиметься в межах 47,50 – 49 гривень.

  • З 22 по 28 вересня коливання будуть аналогічні. Ситуація виглядатиме так: 47,5 – 49 гривень за євро на міжбанку та 48 – 49,5 гривні за євро на готівковому ринку.