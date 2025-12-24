Скільки коштує кутя на Святвечір: традиційна страва подорожчала на десятки гривень
- Приготування майже 1 кілограма куті на Святвечір цьогоріч на майже 40 гривень дорожче, аніж торік.
- Найдорожчими інгредієнтами до традиційної страви на Святвечір стали мак та волоські горіхи.
Цього року кутю приготувати на різдвяний стіл дорожче ніж торік: майже кілограм традиційної страви на майже 40 гривень дорожчий, а серед найдорожчих інгредієнтів – мак та горіхи. Крім того, це друга за вартістю страва на Святвечір.
Скільки коштуватиме приготувати кутю цьогоріч?
В Інституті аграрної економіки розрахували, що приготування майже 1 кілограму куті обійдеться в трішки більше, як 213 гривень, передає 24 Канал.
Читайте також Путін блефує, а міцний рубль не показник стабільності: що чекати від економіки Росії у 2026 році
Якщо врахувати всі 12 страв, то кутя стане другою за вартістю на столі на Святвечір. Серед найдорожчих продуктів цієї основної страви є:
- Мак, який обійдеться в 72,50 гривні за 200 грамів, стане найдорожчим,
- Далі у рейтингу ціни будуть волоські чищені горіхи на суму в 68,80 гривні.
- Натомість родзинки коштуватимуть всього майже 25 гривень за 100 грамів.
Цікаво, що крупа пшенична, яка і є основою куті, обійдеться всього в майже 27 гривень за 400 грамів, а мед коштуватиме всього 18,70 гривні за 100 грамів. Цукор водночас всього 1,48 гривні за 100 грамів.
Зверніть увагу! Торік приготування куті на різдвяний стіл обійшлося в 175 гривень. Тобто за рік вартість зросла на майже 40 гривень.
Як зросли в ціні за останній рік інгредієнти до основної страви Різдва?
Торішні розрахунки Інституту аграрної економіки свідчать про те, що у 2024 році одним із найдорожчих інгредієнтів, як і цього року, є мак. Тоді він коштував 68,50 гривні за 200 грамів. Тобто на 4 гривні менше порівняно з 2025 роком.
Водночас найбільша різниця в ціні спостерігається серед волоських горіхів: вони у 2024 році коштували 44,89 гривні, що менше майже на 24 гривні, порівняно з 2025 роком.
Родзинки коштували 21,73 гривні за 100 грамів, що менше на 3 гривні. А от пшенична крупа з твердої пшениці у 2024 році обійшлася у 21,30 гривні за 400 грамів, що менше майже на 6 гривень, ніж цього року.
Як пояснюють в УКАБ, кутя за останній рік помітно долала в ціні, а саме на 37%. Причиною стало те, що усі інгредієнти для приготування традиційної страви виросли.
- Горіхи подорожчали на 60%,
- Мед виріс в ціні на 40%,
- Мак та родзинки долали у понад 30%.
У скільки обійдеться різдвяний стіл у 2025 році?
Щоб підготувати вечерю на Святвечір з 12 традиційних страв у 2025 році доведеться витратити українській сім'ї 1 374 гривні. Торік вартість різдвяного столу обходилася десь в 1 365 гривні.
Найдорожчою стравою на столі у цей час буде риба, за приготування якої доведеться заплатити 346 гривень. Другою за ціною стравою стане кутя, а третьою – традиційний узвар з ціною в 118 гривень.
Натомість на пісний борщ треба буде витрати всього 107,79 гривні, а на вареники (з картоплею, з капустою та з вишнями) – від 87,83 гривні (за вареники з вишнею) до 32,03 гривні (за вареники з картоплею).