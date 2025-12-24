Скільки коштує кутя на Святвечір: традиційна страва подорожчала на десятки гривень

Цього року кутю приготувати на різдвяний стіл дорожче ніж торік: майже кілограм традиційної страви на майже 40 гривень дорожчий, а серед найдорожчих інгредієнтів – мак та горіхи. Крім того, це друга за вартістю страва на Святвечір.

Скільки коштуватиме приготувати кутю цьогоріч?

В Інституті аграрної економіки розрахували, що приготування майже 1 кілограму куті обійдеться в трішки більше, як 213 гривень, передає 24 Канал.

Якщо врахувати всі 12 страв, то кутя стане другою за вартістю на столі на Святвечір. Серед найдорожчих продуктів цієї основної страви є:

Мак, який обійдеться в 72,50 гривні за 200 грамів, стане найдорожчим,

Далі у рейтингу ціни будуть волоські чищені горіхи на суму в 68,80 гривні.

Натомість родзинки коштуватимуть всього майже 25 гривень за 100 грамів.

Цікаво, що крупа пшенична, яка і є основою куті, обійдеться всього в майже 27 гривень за 400 грамів, а мед коштуватиме всього 18,70 гривні за 100 грамів. Цукор водночас всього 1,48 гривні за 100 грамів.

Зверніть увагу! Торік приготування куті на різдвяний стіл обійшлося в 175 гривень. Тобто за рік вартість зросла на майже 40 гривень.

Як зросли в ціні за останній рік інгредієнти до основної страви Різдва?

Торішні розрахунки Інституту аграрної економіки свідчать про те, що у 2024 році одним із найдорожчих інгредієнтів, як і цього року, є мак. Тоді він коштував 68,50 гривні за 200 грамів. Тобто на 4 гривні менше порівняно з 2025 роком.

Водночас найбільша різниця в ціні спостерігається серед волоських горіхів: вони у 2024 році коштували 44,89 гривні, що менше майже на 24 гривні, порівняно з 2025 роком.

Родзинки коштували 21,73 гривні за 100 грамів, що менше на 3 гривні. А от пшенична крупа з твердої пшениці у 2024 році обійшлася у 21,30 гривні за 400 грамів, що менше майже на 6 гривень, ніж цього року.

Як пояснюють в УКАБ, кутя за останній рік помітно долала в ціні, а саме на 37%. Причиною стало те, що усі інгредієнти для приготування традиційної страви виросли.

Горіхи подорожчали на 60%,

Мед виріс в ціні на 40%,

Мак та родзинки долали у понад 30%.

У скільки обійдеться різдвяний стіл у 2025 році?