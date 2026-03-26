Молдова відновлює роботу "Лукойлу": чому країна повертає компанію на ринок

Уряд Молдови вирішив тимчасово відновити роботу російської мерержі АЗС, попри попередні обмеження. Причиною стала надзвичайна ситуація в енергетиці.

Чому в Молдові знову працюватиме "Лукойл"?

Про те, що вплинуло на рішення про відновлення роботи заправок, йдеться в повідомленні пресслужби Національного центру управління кризами.

Так, кабмін Молдови вирішив пом'якшити умови для російської компанії. Хоча частина АЗС зараз не працює, країна планує тимчасово відновити їхню роботу. Причиною став імовірний дефіцит пального на ринку.

За результами рішення у громадян має бути вільний доступ до пального.

Зауважте! Частка компанії "Лукойл" на молдовському ринку одна з найбільших.

Так, мережа АЗС може заповнити запаси на всіх станціях країни, використовуючи наявні джерела. Зокрема відомо, що влада просить зробити акцент на дизпальне.

Що відомо про енергоситуацію в Молдові?

23 березня 2026 року під час російського удару по Україні постраждала транскордонна лінія електропередачі "Ісакча-Вулканешти". Об'єкт забезпечував близько 50% електроенергії для всієї Молдови. Щоб уникнути масштабних наслідків у країні ввели надзвичайний стан в енергетиці. Однак уряд попереджає про можливі відключення електроенергії, пише Radio Moldova.

Міністр енергетики Дорін Жунгіету зазначив, що нині країна компенсує дефіцити через імпорт. Однак за нестачі потужностей можливий варіант із погодинними відключеннями.

Аукціони з продажу потужностей проводяться щодня – потужностей може вистачити, а може й не вистачити. У разі недостатніх імпортних потужностей можливі два сценарії: або аварійне електропостачання, або, якщо його не вистачить, – щогодинні відключення,

– пояснив міністр.

Зокрема він додав, що ремонт на пошкодженій лінії почнеться за кілька днів. Роботи виконуватиме український оператор, адже об'єкт розташований на території України.

Нині ж влада Молдови закликає людей обмежити споживання електрики. Особливо під час пікових годин.

