Вночі у Львові вимкнуть світло

Львівщина досі долає наслідки обстрілів критичної інфраструктури. Через це у ніч з 19 на 20 жовтня частина Львова не матиме електроенергії.

Про це 19 жовтня повідомили у Львівобленерго. Містян просять з розумінням ставитись до ситуації.

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"У зв'язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов'язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 6:00 можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", – написали в обленерго.

Додали, що не повідомлятимуть вулиць, де не буде електроенергії, з міркувань безпеки. Мер Львова Андрій зазначив, що також перебої з електропостачанням будуть і 20 жовтня.

Як діяти за відсутності світла

Росія намагається зруйнувати критичну інфраструктуру України. Через це у різних регіонах можуть бути аварійні відключення електроенергії. Експерти вважають, що це може тривати весь осінньо-зимовий період.

Зокрема, фахівець з енергетики Андрій Закревський вважає, що слід бути готовими до евакуації. За його словами, варто запастися акумуляторами, купити балон з газом і під'єднати до газової плити, утеплити кімнати.

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