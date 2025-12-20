Не всі отримають однаково: кому із військових у січні заплатять найбільше
- Українські військові, які беруть участь у бойових операціях, можуть отримати від 20 000 до 190 000 грн у січні, залежно від їх ролі та завдань.
- Додаткові надбавки включають 30 000 грн для деяких служб, 50 000 грн для командирів на лінії бойових дій, 100 000 грн для безпосередніх учасників бойових операцій, та 70 000 грн за кожні 30 днів у зоні бойових дій.
Українські військовослужбовці щомісяця отримують державні виплати, які складають їхнє грошове забезпечення. Платежі надходять кілька разів на місяць, а розмір кожного нарахування формується з урахуванням посади, звання, специфіки завдань та інших умов служби.
Скільки максимально можуть отримувати військові?
У січні українські військові, які безпосередньо беруть участь у бойових операціях, можуть отримати сукупне грошове забезпечення від 20 000 до 190 000 гривень, пише 24 Канал із посиланням на постанову Кабміну №168.
До цієї суми входить базова ставка, надбавки за участь у боях, керівні функції та накопичувальні доплати за перебування на передовій. Решта військовослужбовців, які не виконують бойових завдань або перебувають у тилу, отримають менші виплати.
Зверніть увагу! Різниця між максимальними і базовими сумами може сягати сотень тисяч гривень навіть у межах одного місяця.
З чого формується зарплата військовослужбовця?
Розмір грошового забезпечення формується з кількох складових, зауважує Міноборони. Базова ставка визначається за посадою та військовим званням, а також враховує тривалість і умови служби.
До неї додаються щомісячні надбавки та премії, які мають постійний характер, а також одноразові виплати, як от матеріальна допомога, компенсації та інші бонуси. Найбільші надбавки встановлені нині на такому рівні:
- 30 000 гривень отримує рядовий і начальницький склад ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, керівники спецпідрозділів НАБУ та поліцейські;
- 50 000 гривень отримують військові, які керують підрозділами або органами управління на лінії бойових дій;
- 100 000 гривень мають безпосередні учасники бойових операцій на передовій;
Зауважте! Водночас є надбавка 70 000 гривень як накопичувальна доплата за кожні 30 днів виконання завдань у зоні бойових дій.
Які діють пільги мають УБД?
Учасники бойових дій в Україні користуються розширеним пакетом державних гарантій, який охоплює медичне обслуговування, соціальну підтримку та побутові пільги. Йдеться, зокрема, про безоплатне отримання необхідних ліків, першочергове лікування, а також знижки на оплату житлово-комунальних послуг.
Окремий блок пільг стосується мобільності та роботи. Ветерани мають право на пільговий або безкоштовний проїзд у транспорті, додаткові трудові гарантії та переваги під час працевлаштування, зокрема захист від звільнення й сприяння у працевлаштуванні після служби.
Крім того, держава передбачила фінансові й освітні преференції. Учасникам бойових дій нараховують підвищені пенсії та соціальні виплати, а їхні діти можуть розраховувати на освітню підтримку.