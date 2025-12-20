Не всі отримають однаково: кому із військових у січні заплатять найбільше

Українські військовослужбовці щомісяця отримують державні виплати, які складають їхнє грошове забезпечення. Платежі надходять кілька разів на місяць, а розмір кожного нарахування формується з урахуванням посади, звання, специфіки завдань та інших умов служби.

Скільки максимально можуть отримувати військові?

У січні українські військові, які безпосередньо беруть участь у бойових операціях, можуть отримати сукупне грошове забезпечення від 20 000 до 190 000 гривень, пише 24 Канал із посиланням на постанову Кабміну №168.

Цікаво Помер годувальник, що не мав стажу: яку пенсію можна отримувати

До цієї суми входить базова ставка, надбавки за участь у боях, керівні функції та накопичувальні доплати за перебування на передовій. Решта військовослужбовців, які не виконують бойових завдань або перебувають у тилу, отримають менші виплати.

Зверніть увагу! Різниця між максимальними і базовими сумами може сягати сотень тисяч гривень навіть у межах одного місяця.

З чого формується зарплата військовослужбовця?

Розмір грошового забезпечення формується з кількох складових, зауважує Міноборони. Базова ставка визначається за посадою та військовим званням, а також враховує тривалість і умови служби.

До неї додаються щомісячні надбавки та премії, які мають постійний характер, а також одноразові виплати, як от матеріальна допомога, компенсації та інші бонуси. Найбільші надбавки встановлені нині на такому рівні:

30 000 гривень отримує рядовий і начальницький склад ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, керівники спецпідрозділів НАБУ та поліцейські;

50 000 гривень отримують військові, які керують підрозділами або органами управління на лінії бойових дій;

100 000 гривень мають безпосередні учасники бойових операцій на передовій;

Зауважте! Водночас є надбавка 70 000 гривень як накопичувальна доплата за кожні 30 днів виконання завдань у зоні бойових дій.

Які діють пільги мають УБД?