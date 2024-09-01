Так триватиме 2 роки: експерт з енергетики спрогнозував ситуацію з електроенергією в Україні

Росія не припиняє націлено атакувати українську енергетику. Сили оборони та спеціалісти в цій галузі роблять все можливе, аби мінімізувати наслідки ударів противника. Однак це завдає серйозних економічних збитків нашій державі.

Противник масовано б'є по інфраструктурі, зокрема по розподільчих станціях електроенергії. Енергетики намагаються швидко розв'язувати ці проблеми. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповів 24 Каналу, що, ймовірно, так триватиме ще 2 роки.

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Нова ініціатива держави

Андрій Закревський зазначив, що держава розробила план, як зменшити вплив російських атак на вироблення електроенергії в Україні. Мовиться про маневрову розподільчу енергетику.

Він зауважив, що було створено конкурс на найбільш вигідну ціну за вироблену електроенергію, яка буде балансувати сонячну, вітрову та атомну енергетику. Наприклад, якщо атомний реактор виробляє більше ніж цього потрібно споживачам у певний період дня, то його доводиться повністю відключати.

Або якщо сонячного світла з різних причин недостатньо, то виникає дефіцит електроенергії, який необхідно перекривати іншими методами виробництва енергетики.

Працювати із надлишком чи нестачею можна, застосовуючи експорт чи імпорт електроенергії. У будь-який момент Україна зможе закупити її у Європи чи Європа у нас. Раніше були випадки, коли ми не могли експортувати енергію, однак її було у надлишку, через що доводилось відключати атомні реактори,

– сказав Закревський.

Він пояснив, що такий процес було складно збалансувати, адже не було маневрової енергосистеми. Нещодавно це стало можливо, але всього лиш за добу після її запуску Росія завдала удар по українській енергетиці.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів додав, що через 2 роки енергетика у нашій державі може стати невразливою, адже з'являться сотні місць, де її вироблятимуть. Ймовірно, відбудеться децентралізація енергосистем, що значно ускладнюватиме атаки противника.