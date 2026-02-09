Чому Росія б’є по Заходу України і що насправді є ціллю атак ворога
- Росія завдала масованої атаки на енергетичні об'єкти в західних регіонах України, щоб обмежити імпорт і передачу електроенергії від атомних станцій.
- Під ударом опинилися Добротвірська та Бурштинська ТЕС, а також Ладижинська ТЕС, які виконують важливу балансуючу роль для енергосистеми всієї країни.
У суботу, 7 лютого, російська армія завдала чергової масованої атаки на українську енергетику. Здебільшого росіяни цілили на захід країни, але під ударом опинилися підстанції і в центральних регіонах.
Що було ціллю ворога?
Та справжньою ціллю Росії був власне не Захід країни сам по собі, а його значення для енергетики в цілому, розповів 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Росію не дуже хвилює захід України. Але питання у тому, що із заходу країни до центру на сходу йде імпорт електроенергії у великих обсягах й також видається потужність від Рівненської та Хмельницької АЕС,
– пояснив експерт.
Тому, на думку Омельченка, Росія й б'є по енергооб'єктах у західних регіонах, щоб обмежити імпорт та передачу електроенергії від атомних станцій.
Які об'єкти опинилися під ударом?
Окрім об'єктів передачі електроенергії, Росія атакувала теплові електростанції у Львівській та Івано-Франківській області:
- Добротвірську ТЕС;
- Бурштинську ТЕС.
За словами експерта, ці теплові станції важливі для енергосистеми всієї країни, а не лише Заходу, адже виконують балансуючу роль.
Таким чином, останній масований удар Росії це не лише атака на захід, але й на всю Україну,
– наголосив Омельченко.
Водночас експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук додав, що ворог також атакував Ладижинську ТЕС. Наразі пошкодження поки складно оцінити, але є сподівання, що все-таки вдасться відновити роботу станцій.
Чому підстанція "Західноукраїнська" постраждала, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС? Бо усі ці об'єкти беруть участь в балансуванні енергосистеми,
– погоджується з колегою Корольчук.
Також атаковані станції вкрай важливі для споживачів в західних регіонах, оскільки покривають потреби в електриці жителів Львівщини, Івано-Франківщини тощо.
Важливо! Усі великі ТЕС, атомні електростанції та ГЕС працюють в об'єднаній енергосистемі України. Вони подають електроенергію в загальну мережу.
Що відомо про атаку 7 лютого?
У ніч проти 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. У компанії ДТЕК повідомили, що внаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання теплоелектростанцій. Ця атака стала вже десятою масштабною атакою на ТЕС починаючи з жовтня 2025 року.
Міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що противник цілив по високовольтних підстанціях і магістральних повітряних лініях електропередач напругою 750 та 330 кВ, які є ключовими елементами національної енергомережі.
Під час обстрілу зазнали також ураження об’єкти генерації на заході країни – Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині та Добротвірська ТЕС на Львівщині. Унаслідок цього в низці регіонів західної України виникли аварійні відключення електроенергії.