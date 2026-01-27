Після російського удару: в одному з українських міст 40% споживачів без світла

Ввечері понеділка, 26 січня, росіяни завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту міста Харків. Зафіксовано три прямі влучання.

Що відомо про ситуацію зі світлом у Харкові?

Частину споживачів знеструмлено, про що розповів мер міста Ігор Терехов в прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Ігор Терехов розказав, що комунальні служби, енергетики та волонтери всю ніч усували наслідки обстрілу:

ремонтували дахи;

відновлювали теплопостачання та водопостачання;

закривали контури будівель.

Однак складна ситуація в енергосистемі Харкова залишається чинною. Тому діють графіки планових та аварійних відключень світла.

Навантаження дуже велике. Тож я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам за суттєву допомогу, яку вони надають для якнайшвидшого відновлення,

– сказав Терехов.

Зверніть увагу! Наразі без світла перебуває близько 40% споживачів Харкова.

Нагадаємо, що складна ситуація залишається у чотирьох регіонах України. Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Крім Харківщини, знеструмлені споживачі на Донеччині, Одещині та Дніпровщині. Зокрема не просто з енергетикою у Києві та області – діють аварійні відключення, а погодинні обмеження світла поки що не діють.

Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями,

– сказав Некрасов.

Цікаво! Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів.

Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?