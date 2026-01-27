Після російського удару: в одному з українських міст 40% споживачів без світла
Ввечері понеділка, 26 січня, росіяни завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту міста Харків. Зафіксовано три прямі влучання.
Що відомо про ситуацію зі світлом у Харкові?
Частину споживачів знеструмлено, про що розповів мер міста Ігор Терехов в прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Читайте також Чому в Буковелі є світло навіть під час відключень: в обленерго відповіли
Ігор Терехов розказав, що комунальні служби, енергетики та волонтери всю ніч усували наслідки обстрілу:
- ремонтували дахи;
- відновлювали теплопостачання та водопостачання;
- закривали контури будівель.
Однак складна ситуація в енергосистемі Харкова залишається чинною. Тому діють графіки планових та аварійних відключень світла.
Навантаження дуже велике. Тож я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам за суттєву допомогу, яку вони надають для якнайшвидшого відновлення,
– сказав Терехов.
Зверніть увагу! Наразі без світла перебуває близько 40% споживачів Харкова.
Нагадаємо, що складна ситуація залишається у чотирьох регіонах України. Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов.
Крім Харківщини, знеструмлені споживачі на Донеччині, Одещині та Дніпровщині. Зокрема не просто з енергетикою у Києві та області – діють аварійні відключення, а погодинні обмеження світла поки що не діють.
Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями,
– сказав Некрасов.
Цікаво! Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів.
Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?
- Росія завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одесі. Відомо, що руйнування колосальні, а ремонтні роботи потребують тривалого часу. Фахівці повинні виконати огляд обладнання, розібрати завали, а вже після попередніх дій – брати до ремонтів.
- Водночас в уряді розробили конкретні кроки, щоб замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Мова йде зокрема про встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень.