Квітнева пенсія здивує не всіх: якою буде мінімальна виплата
- У квітні 2026 року мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становитиме 2 595 гривень.
- Для непрацюючих осіб віком від 65 років з повним стажем мінімальна пенсія становитиме не менше 3 458,80 гривень, що є 40% від мінімальної заробітної плати.
У квітні розмір мінімальної пенсії залишатиметься важливим орієнтиром для мільйонів українців. Чи зміниться гарантована виплата та на яку суму можуть розраховувати пенсіонери, читайте далі.
Чи зросте мінімальна пенсія у квітні?
Квітнева пенсія для більшості українців не принесе нових сюрпризів, адже мінімальний розмір виплати у другому місяці весни залишиться на рівні, встановленому ще з 1 січня 2026 року.
Річ у тім, що тоді набули чинності нові бюджетні показники, від яких залежить частина пенсійних гарантій, зокрема мінімальна пенсія для окремих категорій громадян.
Адже з початку 2026 року в Україні підвищили основні соціальні стандарти. Насамперед ідеться про прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Його збільшили з 2 361 до 2 595 гривень.
Довідково: Цей показник став базою для перегляду мінімальних і максимальних пенсій, а також низки доплат і надбавок, розмір яких прямо залежить від прожиткового мінімуму.
Яка пенсія буде з 1 квітня?
Тому у квітні 2026 року мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становитиме 2 595 гривень, пояснюють у ПФУ. Йдеться про громадян, які досягли пенсійного віку та виконали вимоги щодо страхового стажу. Для жінок це щонайменше 30 років, для чоловіків – 35 років.
Водночас для окремої категорії пенсіонерів мінімальна гарантована виплата є вищою. Зокрема, непрацюючі особи віком від 65 років, які мають повний страховий стаж, не можуть отримувати менше ніж 40% мінімальної заробітної плати.
Зауважте! Оскільки з 1 січня 2026 року мінімалку встановили на рівні 8 647 гривень, така пенсія становить не менше 3 458,80 гривні.
Саме тому відповідь на питання про мінімальну пенсію у квітні залежить від того, про яку категорію пенсіонерів ідеться.
- Якщо говорити про загальний мінімальний розмір пенсії за віком, він становить 2 595 гривень.
- Якщо ж ідеться про непрацюючих пенсіонерів віком 65+ із повним стажем, мінімальна виплата для них є вищою – 3 458,80 гривні.
Окремо варто враховувати, що працюючим пенсіонерам частину підвищень і доплат, прив’язаних до оновлених соціальних стандартів, зазвичай враховують уже після звільнення з роботи.
Важливо! Усі перерахунки, пов’язані зі зміною бюджетних показників із 1 січня 2026 року, Пенсійний фонд проводив автоматично. Тобто у квітні пенсіонерам не потрібно окремо звертатися до відомства.
Кому перерахують пенсії у квітні?
Для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які виконали вимогу щодо повного страхового стажу, держава гарантує мінімальний розмір пенсійної виплати на рівні не нижче 40% мінімальної заробітної плати.
Такий перерахунок проводять автоматично без окремого звернення до Пенсійного фонду.
Водночас для громадян віком від 80 років, які мають необхідний страховий стаж, встановлено вищий гарантований поріг пенсійного забезпечення. Для цієї категорії мінімальна виплата становить не менше 4 213 гривень.