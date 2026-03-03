Мінімалка-2026: яку суму платять українцям і від чого вона залежить

Мінімальна заробітна плата в Україні у 2026 році зросла на 647 гривень. Підвищення відбулося вперше після дворічної паузи, однак чи підвищать зарплату в цьому році бодай ще раз – поки невідомо.

Що таке мінімальна зарплата і якою вона є у 2026 році?

Про те, для чого потрібна мінімалка, йдеться на ресурсі Мінфін.

Мінімальна заробітна плата – це розмір зарплати за просту, некваліфіковану працю, що встановлює держава. За виконану працівником місячну норму робіт платити менше не можна.

Зокрема показник створений для підтримки людей в умовах інфляції. Так держава реагує на підвищення цін та сприяє відповідній оплаті праці.

З 1 січня 2026 року мінімалка становить 8 647 гривень.

Зауважте! Розмір мінімальної зарплати напряму залежить від прожиткового мінімуму. Обидва показники визначаються Держбюджетом на певний рік.

У 2026 році прожитковий мінімум підвищили до 2 595 гривень. У 2025 році показник становив – 2 361 гривню. Так, відповідно зросла й мінімальна зарплата – її збільшили з 8 тисяч на 647 гривень.

Зверніть увагу! Протягом 2024 та 2025 років рівень прожиткового мінімуму, зокрема мінімалки – залишалися незмінними. Тож підвищення 2026 року – перше після дворічної паузи.

Водночас треба враховувати, що інколи за 1 рік зарплату можуть підняти двічі або тричі, залежно від бюджету та можливостей держави. Наприклад, 10 років тому, у 2016 році, мінімалка змінювалася тричі:

з 1 січня по 30 квітня показник був на рівні 1 378 гривень;

гривень; з 1 травня по 30 листопада – 1 450 гривень;

гривень; від 1 грудня – 1 600 гривень.

Скільки разів збільшать зарплату у 2026 році?

Відповідно до карток законопроєкту №14363 та №14365 можуть внести зміни до Держбюджету на 2026 рік. Вони стосуються передусім прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Так, за проєктом пропонують "добрати" кошти за рахунок гуманітарної допомоги, грантів іноземних держав і скорочення видатків на непершочергові заходи. Гроші спрямувати на підвищення прожиткового мінімуму:

з 1 січня – 3 209 гривень;

з 1 квітня – 4 330 гривень;

з 1 липня – 6 321 гривня;

з 1 жовтня – 9 992 гривні.

Водночас за цими показниками рівень мінімалки має бути таким:

з 1 січня 8 647 гривень;

з 1 квітня – 9 347 гривень;

з 1 липня – 10 628 гривень;

з 1 грудня – 12 135 гривень.

Однак остаточне рішення щодо таких пропозицій поки не оприлюднили.

Що ще відомо про виплати для українців у 2026 році?

Найбільше змін пов'язують з березневою індексацією. На перерахунок пенсій та їх підвищення можуть очікувати майже все категорії пенсіонерів.

Зокрема для пенсіонерів, що працювали в державному секторі та мають достатньо стажу – буде одноразова виплата в розмірі 10 пенсій перед виходом на заслужений відпочинок.