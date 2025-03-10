Трамп не планує послаблювати мита щодо Китаю, Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп не планує послаблювати мита для Китаю, Канади та Мексики через фентаніл. Так американський президент може залишити їх у такому стані, доки йому "не буде комфортно".

Трамп не скасовуватиме мита через потік фентанілу

Ситуація залежатиме від потоку речовин, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Таку заяву зробив міністр торгівлі США Говард Лутнік, у неділю, 9 березня. Він сказав, що якщо потік фентанілу закінчиться, то як він вважає, мита будуть скасовані Дональдом Трампом.

Але якщо потік фентанілу не закінчиться, або він не буде впевнений у цьому, він залишить їх такими, поки йому не буде комфортно,

– додав Лунік, маючи на увазі під словом "він" президента США.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією Reuters, Канада і Мексика є найбільшими експортерами фентанілу до США. Він у 50 разів сильніший за героїн і хімічні речовини-прекурсори.