Укр Рус
Економіка Новини економіки "Купуй європейське": Німеччина закликає ЄС відповісти на тарифи Трампа
24 вересня, 17:36
4

"Купуй європейське": Німеччина закликає ЄС відповісти на тарифи Трампа

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликає ЄС купувати більше європейських товарів та підтримувати спільні оборонні проєкти у відповідь на тарифи Трампа.
  • Клінгбайл пропонує створити "Союз заощаджень та інвестицій" для мобілізації приватного капіталу, а також укласти торговельні угоди з Індією та Меркосур.

Міністр фінансів Німеччини закликає ЄС купувати більше європейських товарів та підтримувати спільні оборонні проєкти. Це має стати відповіддю на найвищі з часів Велимита Трампа.

Як ЄС може боротися з митами Трампа?

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликає до більш "сучасного" бюджету ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Тарифний шок ще попереду: як мита Трампа вплинули на глобальну економіку та що буде далі 

  • На його думку, кошти треба спрямувати на покращення;
  • транскордонного залізничного та автомобільного сполучення;
  • енергетичних мереж;
  • безпеки зовнішніх кордонів та досліджень.

Клінгбайл також просуватиме план із шести пунктів для перезавантаження економіки Євросоюзу, включаючи підхід "Купуй європейське" щодо критично важливих компонентів, таких як передові напівпровідники, а також єдиний ринок оборони зі спільними проєктами озброєння.

У своїй промові в Школі Герті в Берліні Клінгбайл окрім цього наполягатиме на швидкому укладенні торговельних угод з партнерами, включаючи Індію та південноамериканський блок Меркосур, у відповідь на тарифну політику адміністрації Трампа.

Він закликатиме до створення "Союзу заощаджень та інвестицій" для мобілізації більшої кількості приватного капіталу, стверджуючи, що гармонізований та високоефективний європейський ринок капіталу є важливим для сприяння зростанню стартапів та компаній, що розвиваються, повідомляють джерела.

Як тарифи США вплинули на економіку ЄС?

Тарифи Трампа ще не "вдарили" по торгівлі на повну, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У ЄС торговельна та геополітична напруженість компенсували зростання, спричинене зниженням процентних ставок.

Очікувалося, що економіка блоку зросте на 1,2% цього року (переглянуто в бік збільшення з 1,0% раніше) та на 1,0% у 2026 році (зниження з 1,2%), оскільки збільшення державних витрат у Німеччині стимулює зростання, тоді як "затягування пасків" обтяжує Францію та Італію.

Що відомо про тарифи Трампа та їх наслідки?

  • Китай досяг рекордного торгівельного профіциту у 1,2 трильйона доларів через тарифи Трампа за 5 місяців, нарощуючи експорт до Індії, Африки та Південно-Східної Азії. Зростання експорту Китаю викликає занепокоєння у світі, але крїна не отримує великих прибутків, оскільки промислові підприємства знижують ціни.

  • Європейські споживачі уникають товарів з США та скорочують витрати через тарифи Трампа, причому 26% відмовляються від товарів із США, а 16% скорочують загальні витрати. В основному скорочення стосувалося непершочергових товарів, тоді як витрати на необхідні продукти залишалися стабільними.

  • Експорт Японії до США у серпні впав майже на 14% у річному обчисленні через високі тарифи. Японії вдалося домовитися про зниження тарифів на автомобілі до 15%, але це все ще значно вище за колишні 2,5%.