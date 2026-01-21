Країни "активували свої війська": у Трампа пояснити запровадження мита за Гренландію

Загострення ситуації щодо Гренландії та тлі рішення Трампа триває. Поки президент США обґрунтовує свої дії економічно, міністр фінансів пояснив, через що вирішили запровадити мита на імпорт із восьми країн.

Як Бессент пояснює мита Трампа за Гренландію?

Про те, чому Вашингтон запроваджує мита, Суспільне повідомляє з посиланням на заяву Бессента під час пресконференції у Давосі.

На пресконференції у Давосі голова Мінфіну США Скотт Бессент прокоментував рішення Трампа щодо мит.

Економічна безпека – це національна безпека, і ми не вводимо 10-відсотковий тариф на Гренландію. Ми вводимо 10% тарифу на вісім країн, які вирішили надіслати війська до Гренландії,

– зазначив міністр.

За словами Бессента, рішення є відповіддю на незрозумілі дії країн, які були готові відправити свої війська до Гренландії. Країни, які “активували свої війська” поставили під сумнів національну безпеку США, тому президент серйозно реагує на такі дії.

Окрім того, у промові Бессент закликав учасників форуму дочекатися, коли приїде Трамп і надасть свої аргументи, які усіх переконають.

Яка позиція НАТО?

Водночас Генсек НАТО Марк Рютте заявляє, що працює над суперечкою між Данією та США щодо Гренландії. Про це пише Euronews.

Можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками. Мої заяви нічого не додадуть,

– зазначає Рютте.

Єдиний спосіб вийти із ситуації – дипломатія. Генсек зазначив і те, що Трамп має рацію у питанні захисту Арктики від впливу Росії та Китаю.

Що відомо про погрози Трампа митами та реакцію Європи?

Німеччина може підвищити плату за оренду військових баз для США у відповідь на американські мита. Хоча про витіснення військових США з американських баз на німецькій території не йдеться, підвищення орендної плати може вдарити по Америці економічно, як вважають у німецькому уряді.

Також Трамп пригрозив Франції 200% додатковими тарифами на вино та шампанське. Таке рішення як відповідь на відмову Емманюеля Макрона брати участь у “Раді миру”. Через критику з боку Франції, президент США міг “образитись”, що і спричинило такі заяви.

Раніше з’явилася інформація, що ЄС готує тарифи на американські товари на суму 93 мільярди доларів або обмеження доступу компаніям зі США до ринку ЄС у відповідь на погрози Трампа.