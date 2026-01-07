Укр Рус
Економіка Макроекономіка Історичний рекорд: міжнародні резерви України злетіли до найвищого рівня у 2025 році
7 січня, 15:19
4

Історичний рекорд: міжнародні резерви України злетіли до найвищого рівня у 2025 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Міжнародні резерви України зросли до 57 292,5 мільйона доларів станом на 1 січня 2026 року, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.
  • Рекордне зростання резервів у 2025 році пояснюється фінансовою підтримкою міжнародних партнерів, стабільною роботою внутрішнього боргового ринку та політикою Нацбанку.

Упродовж минулого року міжнародні резерви України збільшилися на понад 30%. Станом на 1 січня 2026 року, за попередніми даними, вони зросли до 57,3 мільярда доларів.

Як зросли міжнародні резерви? 

Цей показник став найвищим за всю історію незалежної України, передає 24 Канал з посиланням на Національний банк

Дивіться також Курс валют в Україні: що вигідніше купувати у 2026 році – долар чи євро 

В НБУ пояснили рекордне зростання обсягу міжнародних резервів у 2025 році поєднанням трьох факторів:

  • Першим стала потужна фінансова підтримка України міжнародними партнерами, яка виявилася найбільшою за часів повномасштабної війни;
  • Другим – стабільна робота внутрішнього боргового ринку, якої вдалося досягти завдяки ефективній взаємодії фіскальної та монетарної влади;
  • А третім чинником була політика Нацбанку, яка включала комплекс інструментів процентної та валютно-курсової політики, контроль за рухом капіталу тощо. Вона дала змогу витрачати менше, ніж Україна отримувала, і наростити "подушку безпеки" з міжнародних резервів.

У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд дол. США від міжнародних партнерів. Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку, 
– зауважив голова НБУ Андрій Пишний.

Які міжнародні резерви України були у грудні? 

У грудні міжнародні резерви України зросли на 4,6% в порівнянні з листопадом 2025 року. Збільшення обсягів відбулося перш за все завдяки надходженням від партнерів, які перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Валютні рахунки уряду в Нацбанку у грудні поповнилися на 6 915,3 мільйона доларів. Кошти отримали: 

  • через рахунки Світового банку – 3 912,5 мільйона доларів США;
  • від ЄС у межах програми Ukraine Facility – 2 699,0 мільйона доларів;
  • від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 303,8 мільйона доларів. 

Загалом уряд  виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у грудні 668,4 мільйона доларів.

Водночас НБУ продав на валютному ринку 4 702,1  мільйона доларів та викупив до резервів 0,5 мільйона доларів. Таким чином, чистий продаж валюти склав 4 701,6 мільйона доларів – в 1,7 раза більше, ніж  у листопаді.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту, 
– зазначили в НБУ.

Зауважте! На початку листопада показники міжнародних резервів України сягнули 49,51 мільярда доларів, зокрема, завдяки зовнішній допомозі, пише НБУ.

Як змінювалися міжнародні резерви України?

  • За більш ніж три десятиліття незалежності міжнародні резерви України переживали як періоди різкого падіння, так і стрімкого зростання. Найболючішим став 2014 рік, коли обсяги резервів зазнали рекордного скорочення. Втім у довшій перспективі динаміка лишається позитивною: з 1992 по 2025 рік золотовалютні запаси країни загалом збільшилися більш ніж на 40 мільярдів доларів.

  • На початку незалежності фінансова "подушка" України була вкрай обмеженою. За даними Світового банку, у 1992 році міжнародні резерви становили близько 469 мільйонів доларів. До 1999 року цей показник зріс до 1,09 мільярда доларів, а у 2021-му країна за один рік наростила резерви більш ніж на 11 мільярдів – майже до 40 мільярдів доларів.

  • Водночас повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році стало серйозним випробуванням для фінансової стабільності: тоді резерви скоротилися до 28,5 мільярда доларів.