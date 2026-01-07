Історичний рекорд: міжнародні резерви України злетіли до найвищого рівня у 2025 році
- Міжнародні резерви України зросли до 57 292,5 мільйона доларів станом на 1 січня 2026 року, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.
- Рекордне зростання резервів у 2025 році пояснюється фінансовою підтримкою міжнародних партнерів, стабільною роботою внутрішнього боргового ринку та політикою Нацбанку.
Упродовж минулого року міжнародні резерви України збільшилися на понад 30%. Станом на 1 січня 2026 року, за попередніми даними, вони зросли до 57,3 мільярда доларів.
Як зросли міжнародні резерви?
Цей показник став найвищим за всю історію незалежної України, передає 24 Канал з посиланням на Національний банк.
В НБУ пояснили рекордне зростання обсягу міжнародних резервів у 2025 році поєднанням трьох факторів:
- Першим стала потужна фінансова підтримка України міжнародними партнерами, яка виявилася найбільшою за часів повномасштабної війни;
- Другим – стабільна робота внутрішнього боргового ринку, якої вдалося досягти завдяки ефективній взаємодії фіскальної та монетарної влади;
- А третім чинником була політика Нацбанку, яка включала комплекс інструментів процентної та валютно-курсової політики, контроль за рухом капіталу тощо. Вона дала змогу витрачати менше, ніж Україна отримувала, і наростити "подушку безпеки" з міжнародних резервів.
У 2026 році Україна розраховує отримати понад 45 млрд дол. США від міжнародних партнерів. Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку,
– зауважив голова НБУ Андрій Пишний.
Які міжнародні резерви України були у грудні?
У грудні міжнародні резерви України зросли на 4,6% в порівнянні з листопадом 2025 року. Збільшення обсягів відбулося перш за все завдяки надходженням від партнерів, які перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Валютні рахунки уряду в Нацбанку у грудні поповнилися на 6 915,3 мільйона доларів. Кошти отримали:
- через рахунки Світового банку – 3 912,5 мільйона доларів США;
- від ЄС у межах програми Ukraine Facility – 2 699,0 мільйона доларів;
- від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 303,8 мільйона доларів.
Загалом уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у грудні 668,4 мільйона доларів.
Водночас НБУ продав на валютному ринку 4 702,1 мільйона доларів та викупив до резервів 0,5 мільйона доларів. Таким чином, чистий продаж валюти склав 4 701,6 мільйона доларів – в 1,7 раза більше, ніж у листопаді.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту,
– зазначили в НБУ.
Зауважте! На початку листопада показники міжнародних резервів України сягнули 49,51 мільярда доларів, зокрема, завдяки зовнішній допомозі, пише НБУ.
Як змінювалися міжнародні резерви України?
За більш ніж три десятиліття незалежності міжнародні резерви України переживали як періоди різкого падіння, так і стрімкого зростання. Найболючішим став 2014 рік, коли обсяги резервів зазнали рекордного скорочення. Втім у довшій перспективі динаміка лишається позитивною: з 1992 по 2025 рік золотовалютні запаси країни загалом збільшилися більш ніж на 40 мільярдів доларів.
На початку незалежності фінансова "подушка" України була вкрай обмеженою. За даними Світового банку, у 1992 році міжнародні резерви становили близько 469 мільйонів доларів. До 1999 року цей показник зріс до 1,09 мільярда доларів, а у 2021-му країна за один рік наростила резерви більш ніж на 11 мільярдів – майже до 40 мільярдів доларів.
Водночас повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році стало серйозним випробуванням для фінансової стабільності: тоді резерви скоротилися до 28,5 мільярда доларів.