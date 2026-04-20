Що буде зі світовою економікою через ескалацію війни в Ірані та як це грає на руку Кремлю

У вівторок, 20 квітня, Іран відмовився від другого раунду мирних переговорів зі США, тож ціни на нафту знову почали зростати. Однак чи призведе шок від ескалації на Близькому Сході до світової фінансової кризи, чи обмежиться сповільненням зростання економіки – наразі невідомо.

Що буде зі світовою економікою?

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що в Європі проблеми наразі досить "посередні", тоді як в Азії – усе набагато гірше.

Наприклад, у Пакистані діють відключення світла, діти навчаються онлайн, а ресторани вимушені скоротити час роботи задля економії енергоресурсів. У Європі ж, зокрема в Україні, поки йдеться лише про зростання цін.

Наразі цей шок не транслювався в "чорного лебедя", який обвалить світову фінансову систему. Чи може це статися? Теоретично – можливо, ризики такі є,

– наголосив експерт.

Однак зараз світові ринки воліють сподіватися, що все закінчиться добре. Якщо ж їм доведеться розчаруватися у своїх прогнозах, це може також обіцяти значний шок у майбутньому, вважає банкір.

Чи заробить на цьому Росія?

Намагаючись стабілізувати ситуацію з цінами на енергоносії, США частково скасували обмеження на купівлю російської нафти. Фурса пояснив, що це вимушений крок, оскільки американська економіка також страждає, що зокрема впливає на електорат.

Вони (США – 24 Канал) зараз закрили Ормузьку протоку, оскільки не мають важелів впливу на Іран. Але до цього вони дозволяли навіть Ірану продавати й вивозити нафту, незважаючи на війну, просто аби балансувати ринок та уникнути дефіциту,

– додав він.

Тож обмеження санкцій проти Росії не рятує довгостроково, але значно збільшує її доходи зараз. "Вони виграють і від зростання цін, і від зростання обсягів своїх продажів", – підкреслив банкір.

До слова, частково призупинити процес можуть українські удари, щоправда, це не впливає на загальний тренд.

І хоча проблему дефіциту бюджету неможливо розв'язати за один місяць, це можна зробити за один рік. Йдеться не про зростання економіки країни-агресорки, а про можливості Володимира Путіна продовжувати війну.

Про які ще ризики попереджають?