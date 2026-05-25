У Казахстані відмовилися стягувати гроші з "Газпрому" на користь Нафтогазу

Напередодні суд дозволив примусово стягнути 1,4 мільярда доларів з російського "Газпрому" на користь Нафтогазу. Однак на території Казахстану рішення виконувати відмовилися.

Що відомо про стягнення коштів з "Газпрому"

Про це заявив міністр юстиції країни Єрлан Сарсембаєв, передає Tengrinews. За словами чиновника, наказ винесли в односторонньому порядку без участі відповідача, тож він не є остаточним і ще не набрав законної сили.

Посадовець розповів, що "Газпром" має право у встановлений строк оскаржити документ, після чого відбудеться повноцінний розгляд за участю обох сторін. Тож говорити про будь-яке виконання судового рішення на цьому етапі нібито передчасно.

Сарсембаєв також пояснив, чому процес розпочали саме в Міжнародному фінансовому центрі "Астана". Звернутися до суду може будь-яка особа, однак це ще нібито не означає, що справа автоматично підпадає під його юрисдикцію.

Тож Казахстан не стане "транзитним майданчиком" для реалізації рішень, які буцімто не мають із країною правового зв'язку.

Правові механізми республіки не передбачають розгляд суперечок, що не пов'язані з її юрисдикцією, у зв'язку з чим це рішення суду МФЦА не буде виконано на території Казахстану,

– йдеться в заяві голови Мін'юсту.

Чи є шанси на примусове стягнення