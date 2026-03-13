Удар для Кремля: Нафтогаз остаточно виграв у Газпрому 1,4 мільярда
- Нафтогаз виграв у Газпрому 1,4 мільярда доларів у Федеральному Верховному суді Швейцарії, який відхилив скаргу російської компанії.
- Газпром зобов'язаний повернути борг, сплатити відсотки та покрити судові витрати, а Нафтогаз продовжує працювати над іншими судовими позовами.
Нафтогаз нарешті поставив крапку у багаторічній битві з Газпромом. Суд став на бік України у позові на 1,4 мільярда доларів, тож тепер російській компанії доведеться платити.
Який суд виграв Нафтогаз?
Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у своєму дописі в соцмережах.
За його словами, російський Газпром зазнав фіаско. Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії.
Таким чином, рішення арбітражного суду, датоване червнем 2025 року, залишається в силі.
Тепер росіяни зобов'язані не просто повернути борг за транзит у розмірі 1,4 мільярда доларів. Газпрому доведеться також сплатити чималі відсотки та покрити всі судові витрати
Нафтогаз працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Дякую юридичній команді та нашим міжнародним юридичним радникам за злагоджену роботу та результат,
– написав Корецький.
Зауважте! Також Нафтогаз працює над низкою інших судових позовів в міжнародних судах, щоб ворог компенсував усю завдану шкоду.
Чому Нафтогаз судиться з Газпромом?
Нагадаємо, у червні 2025 року Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії постановив, що російський Газпром має сплатити близько 1,4 мільярда доларів на користь Нафтогазу.
Річ у тім, що Газпром порушив умови контракту, чим завдав значних збитків українській компанії:
- У травня 2022 року росіяни припинили оплату, порушивши свої зобов’язання за принципом "take or pay".
- Через це у вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражний розгляд.
Російська компанія спробувала загальмувати процес у російських судах, але зазнала поразки. Те ж саме відбулося і у Швейцарії.
Маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу,
– зазначив тоді Корецький.
Однак Газпром не змирився і пішов у федеральний суд. Як бачимо, це теж не допомогло йому уникнути відповідальності за порушення угоди.
Скільки грошей втрачає російський Газпром?
Через санкції постачання російського газу до країн ЄС різко скоротилось – приблизно у шість разів порівняно з 2021 роком.
Як наслідок, фінансові надходження російського енергетичного гіганта суттєво зменшилися. За підсумками 2023 року Газпром завершив рік зі збитками майже 7 мільярдів доларів.
Додатковим ударом для компанії стане завершення контракту на транзит газу через Україну. Після припинення угоди з Нафтогазом Газпром, за оцінками, щороку втрачає близько 6 мільярдів доларів доходу від продажу газу.
У підсумку у 2024 році чисті збитки компанії перевищили 1 трильйон рублів (близько 12 мільярдів доларів). За перші дев’ять місяців 2025 року Газпром зазнав додаткових втрат на понад 170 мільярдів рублів (приблизно 1,8 мільярда доларів).
На тлі таких фінансових проблем Державна дума Росії навіть ухвалила рішення надати податкові пільги Газпрому, щоб частково полегшити його фінансове становище.