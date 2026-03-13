Укр Рус
Удар для Кремля: Нафтогаз остаточно виграв у Газпрому 1,4 мільярда
13 березня, 10:55
4

Удар для Кремля: Нафтогаз остаточно виграв у Газпрому 1,4 мільярда

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Нафтогаз виграв у Газпрому 1,4 мільярда доларів у Федеральному Верховному суді Швейцарії, який відхилив скаргу російської компанії.
  • Газпром зобов'язаний повернути борг, сплатити відсотки та покрити судові витрати, а Нафтогаз продовжує працювати над іншими судовими позовами.

Нафтогаз нарешті поставив крапку у багаторічній битві з Газпромом. Суд став на бік України у позові на 1,4 мільярда доларів, тож тепер російській компанії доведеться платити.

Який суд виграв Нафтогаз? 

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у своєму дописі в соцмережах. 

За його словами, російський Газпром зазнав фіаско. Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії. 

Таким чином, рішення арбітражного суду, датоване червнем 2025 року, залишається в силі. 

Тепер росіяни зобов'язані не просто повернути борг за транзит у розмірі 1,4 мільярда доларів. Газпрому доведеться також сплатити чималі відсотки та покрити всі судові витрати 

Нафтогаз працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Дякую юридичній команді та нашим міжнародним юридичним радникам за злагоджену роботу та результат, 
– написав Корецький. 

Зауважте! Також Нафтогаз працює над низкою інших судових позовів в міжнародних судах, щоб ворог компенсував усю завдану шкоду.

Чому Нафтогаз судиться з Газпромом? 

Нагадаємо, у червні 2025 року Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії постановив, що російський Газпром має сплатити близько 1,4 мільярда доларів на користь Нафтогазу. 

Річ у тім, що Газпром порушив умови контракту, чим завдав значних збитків українській компанії: 

  • У травня 2022 року росіяни припинили оплату, порушивши свої зобов’язання за принципом "take or pay".
  • Через це у вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражний розгляд. 

Російська компанія спробувала загальмувати процес у російських судах, але зазнала поразки. Те ж саме відбулося і у Швейцарії. 

Маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу, 
зазначив тоді Корецький. 

Однак Газпром не змирився і пішов у федеральний суд. Як бачимо, це теж не допомогло йому уникнути відповідальності за порушення угоди. 

Скільки грошей втрачає російський Газпром? 

  • Через санкції постачання російського газу до країн ЄС різко скоротилось – приблизно у шість разів порівняно з 2021 роком. 

  • Як наслідок, фінансові надходження російського енергетичного гіганта суттєво зменшилися. За підсумками 2023 року Газпром завершив рік зі збитками майже 7 мільярдів доларів.

  • Додатковим ударом для компанії стане завершення контракту на транзит газу через Україну. Після припинення угоди з Нафтогазом Газпром, за оцінками, щороку втрачає близько 6 мільярдів доларів доходу від продажу газу.

  • У підсумку у 2024 році чисті збитки компанії перевищили 1 трильйон рублів (близько 12 мільярдів доларів). За перші дев’ять місяців 2025 року Газпром зазнав додаткових втрат на понад 170 мільярдів рублів (приблизно 1,8 мільярда доларів).

  • На тлі таких фінансових проблем Державна дума Росії навіть ухвалила рішення надати податкові пільги Газпрому, щоб частково полегшити його фінансове становище.