Удар для Кремля: Нафтогаз остаточно виграв у Газпрому 1,4 мільярда

Нафтогаз нарешті поставив крапку у багаторічній битві з Газпромом. Суд став на бік України у позові на 1,4 мільярда доларів, тож тепер російській компанії доведеться платити.

Який суд виграв Нафтогаз?

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у своєму дописі в соцмережах.

За його словами, російський Газпром зазнав фіаско. Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу російської компанії.

Таким чином, рішення арбітражного суду, датоване червнем 2025 року, залишається в силі.

Тепер росіяни зобов'язані не просто повернути борг за транзит у розмірі 1,4 мільярда доларів. Газпрому доведеться також сплатити чималі відсотки та покрити всі судові витрати

Нафтогаз працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Дякую юридичній команді та нашим міжнародним юридичним радникам за злагоджену роботу та результат,

– написав Корецький.

Зауважте! Також Нафтогаз працює над низкою інших судових позовів в міжнародних судах, щоб ворог компенсував усю завдану шкоду.

Чому Нафтогаз судиться з Газпромом?

Нагадаємо, у червні 2025 року Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії постановив, що російський Газпром має сплатити близько 1,4 мільярда доларів на користь Нафтогазу.

Річ у тім, що Газпром порушив умови контракту, чим завдав значних збитків українській компанії:

У травня 2022 року росіяни припинили оплату, порушивши свої зобов’язання за принципом "take or pay".

Через це у вересні 2022 року Нафтогаз ініціював арбітражний розгляд.

Російська компанія спробувала загальмувати процес у російських судах, але зазнала поразки. Те ж саме відбулося і у Швейцарії.

Маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік Нафтогазу,

– зазначив тоді Корецький.

Однак Газпром не змирився і пішов у федеральний суд. Як бачимо, це теж не допомогло йому уникнути відповідальності за порушення угоди.

Скільки грошей втрачає російський Газпром?