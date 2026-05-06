Нафтогаз звернувся до українців: актуально для тих, хто сплачує за газ через Приват24

До 5 травня українці повинні були передати показники газових лічильників. Далі споживачам надішлють нові рахунки, які потрібно сплатити до 25 травня поточного місяця.

Що відомо про звернення Нафтогазу до своїх клієнтів?

Раніше Нафтогаз змінив реквізити для оплати, тому українці отримали уточнення про оплату через мобільний застосунок Приват24, що можна побачити на сторінці компанії у Facebook.

Згідно з інформацією, актуальні реквізити для оплати за спожитий газ вже оновлені у ПриватБанку. Якщо ж особа оплачує за реквізитами вручну у застосунку банку, то їй радять перед платежем перевірити актуальні дані.

Також обов’язково зазначайте у призначенні платежу номер особового рахунку,

– додали у коментарях.

Водночас реквізити для оплати розподілу газу залишилися без змін. Цю послугу надають оператори газорозподільних мереж, тому оплата здійснюється за реквізитами оператора.

Що ще варто знати про ситуацію з газом?

Про зміну реквізитів Нафтогаз повідомив ще у березні. Нові дані були зазначені у паперових рахунках за березень.

Під час оплати обов’язково потрібно зазначити у призначенні платежу номер особового рахунку, за яким здійснюється оплата. Це допоможе коректно зарахувати платіж.

Зокрема, у застосунках банків (Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, monobank), платіжних сервісах (LiqPay, EasyPay, Portmone) та у відділеннях Укрпошти та Нової пошти дані вже оновлені автоматично. Тобто платежі приймаються за новими реквізитами.

Зверніть увагу! Актуальні реквізити також доступні у мобільному застосунку Куб та цифрових сервісах ГК "Нафтогаз України".

Водночас слід нагадати, що передача показань через чат-бот GASUA більше не працює. Це стосується як Вайберу, так і Телеграму.

Натомість українці мають скористатися мобільним застосунком Куб від Нафтогазу. Про це повідомили у "ГазПравді".

Передавати показання лічильника потрібно навіть тоді, коли ви не користуєтеся газом, або не проживаєте в оселі,

– наголосили у тексті.

Важливо! У такому випадку просто слід надсилати незмінні показання приладу обліку.

Що ще слід знати українцям?

Тарифну модель для українських газосховищ планують змінити. Про це повідомив заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський.

Водночас ціни на газ для населення залишаться фіксованими. А для бізнесу зміна буде настільки мала, що "її ніхто не помітить".

Зокрема Екскерівника "Львівгазу" звинувачують у завищенні тарифів на розподіл газу. Згідно з ситуацією, це дозволило безпідставно включити до платіжок майже 3,7 мільйона гривень.

Втрати штучно збільшилися майже на 2,82 мільйона кубометрів на рік. Це автоматично вплинуло на розрахунки тарифу – його підвищили на 14,8 гривні за тисячу кубометрів газу.