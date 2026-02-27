У ЄС солідарні із бажанням Орбана відправити моніторинг на нафтопровід "Дружба" в Україні
- Єврокомісія підтримала ініціативу Угорщини щодо моніторингової місії на нафтопроводі "Дружба" для перевірки його стану.
- Обговорення моніторингу вже ведеться з Україною, і Єврокомісія засуджує російські атаки на нафтопровід.
Угорщина хоче відправити до України моніторингову місію, щоб перевірити стан нафтопроводу "Дружба". Цю ідею позитивно сприйняли у Європейській комісії.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен.
Дивіться також Орбану доведеться вигадати щось інше: Хорватія рятує сусідів від дефіциту
Що кажуть у ЄС про моніторинг "Дружби"?
У разі проведення моніторингу, Єврокомісія візьме до уваги його висновки.
Ми вітаємо готовність прем'єр-міністра Орбана до проведення такої місії та прийняття її висновків. Це позитивний крок,
– сказала Ітконен.
За її словами, тепер треба зробити наступні кроки, аби побачити, як саме проходитиме ця "місія зі встановлення фактів".
Речниця Єврокомісії стверджує, що уже питання моніторингу обговорюється з Україною.
"Наразі ми перебуваємо в контакті з українською владою з цього питання і продовжуємо працювати з нашими державами-членами для забезпечення безпеки постачання. Водночас ми очікуємо, що всі лідери ЄС дотримуватимуться своїх зобов'язань, взятих на засіданні Європейської ради", – сказала вона.
Водночас Ітконен нагадала, що саме Росія 27 січня атакувала нафтоперекачувальну станцію трубопроводу "Дружба". Унаслідок цього й переривалося постачання нафти до Угорщини та Словаччини.
Тож Єврокомісія "рішуче засуджує" ці російські обстріли української та європейської енергетичної безпеки.
Що передувало?
Україна написала лист до ЄС, у якому звинуватила Росію у пошкодженні нафтопроводу "Дружба". Вона наголосила, що ультиматуми та тиск з боку деяких країн-членів ЄС, які погрожують припиненням постачання дизельного пального та електроенергії, є неприпустимими. Погрози йшли саме від Угорщини та Словаччини.
Віктор Орбан навіть написав відкритий лист Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" і звинуватив Україну в політичному тиску на Угорщину.
А Роберт Фіцо та Володимир Зеленський 27 лютого мали телефонну розмову. Після неї словацький прем'єр заявив, що про розбіжності з українським президентом. За його словами, Україна нібито не погодилася на проведення моніторингу нафтопроводу.