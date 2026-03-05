Все через гроші: ЄС хоче допомогти з ремонтом нафтопроводу "Дружба"

Брюссель розглядає можливість надати допомогу Україні для ремонту нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російських атак. Можливо, це дозволить змінити категоричну позицію Угорщини та Словаччини.

Яку допомогу може надати ЄС?

Єврокомісія може виділити кошти на ремонт трубопроводу через програму бюджетної допомоги, яку вона надає Україні, пише Bloomberg.

За словами поінформованих джерел, ЄС також готовий надати необхідну підтримку експертів для відновлення "Дружби".

Щоправда, у самій Комісії поки не надають офіційних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, нафтопровід "Дружба" зазнав російської атаки наприкінці січня 2026 року. Тоді пожежу в резервуарі, що виникла внаслідок ударів, гасили 10 днів.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький розповів в інтерв’ю Bloomberg, що об'єкт отримав серйозні ушкодження. Було пошкоджено:

обладнання;

трансформатори;

силові кабелі;

систему виявлення витоків.

З огляду на масштаби руйнувань, Київ поки не зміг надати графік завершення ремонтних робіт.

Зауважте! Раніше Єврокомісія вже закликала Україну якнайшвидше провести ремонт пошкодженого нафтопроводу.

Чому ЄС хоче допомогти з ремонтом?

Після атаки на "Дружбу" Угорщина та Словаччина звинуватили Україну нібито в навмисному припиненні транзиту російської нафти з якихось "політичних міркувань". При цьому жодна з цих країн не визнала факт російської атаки на трубопровід.

Натомість Угорщина заблокувала кредит Києву від ЄС на 90 мільярдів євро, доки постачання нафти не відновлять, пише Financial Times.

Словаччина, зі свого боку, припинила екстрені поставки електроенергії до України.

До того ж країни заблокували 20-й пакет санкцій проти Росії, який розробив Євросоюз.

Тепер у Брюсселі сподіваються, що, допомігши з ремонтом нафтопроводу, зможуть розблокувати важливу фінансову підтримку для України.

Також джерела повідомляють, що Єврокомісія веде переговори з Києвом щодо спеціальної місії, яка має перевірити масштаби пошкоджень на "Дружби". Однак поки обговорення цієї ініціативи тривають.

Зауважте! За оцінками, від початку повномасштабної війни "Дружба" зазнавали атак Росії майже два десятки разів. Проте аналітики припускають, що Москва може знову націлитися на трубопровід після його відновлення.

Що відомо про стан нафтопроводу?