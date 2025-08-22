ЗСУ атакували нафтопровід "Дружба", проте його роботу вдалося відновити. Тепер в Угорщині та Словаччині б'ють на сполох через можливу зупинку постачання нафти.

Що відомо про зупинку поставок через нафтопровід "Дружба"?

Поставки нафти через нафтопровід "Дружба" можуть бути призупинені щонайменше на п'ять днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Через це Угорщина та Словаччина закликали Європейську комісію гарантувати безпеку поставок.

Фізична та географічна реальність така, що без цього трубопроводу безпечне постачання наших країн просто неможливе,

– заявили у листі міністри закордонних справ Петер Сіярто та Юрай Бланар.

Нагадаємо, що маршрут нафтопроводу пролягає від Альметьєвська в Татарстані через міста Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь). Там він розгалуджується на дві гілки: південну й північна. Південна гілка пролягає через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину.

Мапа нафропроводу "Дружба" / інфографіка DW

Що відомо про удари по нафтопроводу "Дружба"?