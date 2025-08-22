Постачання нафти через "Дружбу" може зупинитися на 5 днів: реакція Угорщини й Словаччини
- ЗСУ атакували нафтопровід "Дружба", але роботу вдалося відновити; Угорщина та Словаччина стурбовані можливою зупинкою постачання нафти на 5 днів.
- Угорщина та Словаччина закликали Європейську комісію гарантувати безпеку поставок, вказуючи на критичну важливість трубопроводу для постачання нафти.
ЗСУ атакували нафтопровід "Дружба", проте його роботу вдалося відновити. Тепер в Угорщині та Словаччині б'ють на сполох через можливу зупинку постачання нафти.
Що відомо про зупинку поставок через нафтопровід "Дружба"?
Поставки нафти через нафтопровід "Дружба" можуть бути призупинені щонайменше на п'ять днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Дивіться також Постачання російської нафти до Угорщини через "Дружбу" знову зупинилося, – Сіярто
Через це Угорщина та Словаччина закликали Європейську комісію гарантувати безпеку поставок.
Фізична та географічна реальність така, що без цього трубопроводу безпечне постачання наших країн просто неможливе,
– заявили у листі міністри закордонних справ Петер Сіярто та Юрай Бланар.
Нагадаємо, що маршрут нафтопроводу пролягає від Альметьєвська в Татарстані через міста Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь). Там він розгалуджується на дві гілки: південну й північна. Південна гілка пролягає через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину.
Мапа нафропроводу "Дружба" / інфографіка DW
Що відомо про удари по нафтопроводу "Дружба"?
- Петер Сіярто заявив, що в ніч на 22 серпня стало відомо, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову опинився під атакою. Тому постачання російської нафти до Угорщини через "Дружбу" знову зупинилося.
- Попередній удар стався 18 серпня. Тоді Українські військові завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області, що призвело до зупинки нафтопроводу "Дружба".
- 19 серпня стало відомо, що Угорщина відновила постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба". Угорська нафтогазова компанія MOL повідомила, що хоча транспортування справді тимчасово припинилося, жодних перебоїв у виробництві палива під час тимчасової зупинки не було.