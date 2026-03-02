Оновлений склад наглядової ради Нафтогазу: кого призначив уряд України
- Уряд України призначив оновлений склад наглядової ради Групи Нафтогаз, що складається з шести членів, чотири з яких є незалежними міжнародними фахівцями.
- Відбір членів ради відбувся з дотриманням відкритої та конкурентної процедури.
У понеділок, 2 березня, уряд призначив оновлений склад наглядової ради Група Нафтогаз. Він робився на підставі подання номінаційного комітету.
Хто увійшов до складу оновленої наглядової ради Нафтогазу?
Наглядова рада складається з шести членів, про що повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.
Читайте також Світло за графіками припинять вимикати: кого з українців стосується оновлення від уряду
Незалежні міжнародні члени – це Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл, Тор Мартін Анфіннсен. Як розповіла Свириденко, всі вони фахівці з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі.
Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури – з урахуванням професійних заслуг кандидатів,
– йдеться у дописі прем'єр-міністрки.
- Роберт Шлешинський (Польща) – експерт із корпоративного управління та енергетики.
- Ерік Расмуссен (Данія) – фахівець у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК "Нафтогаз України".
- Данкан Найтінгейл (Канада) – фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", зокрема впроваджував практики ОЕСР.
- Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) – обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.
Представники держави в наглядовій раді:
- Анна Артеменко – заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
- Костянтин Мар’євич – державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).
Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі – "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС України" та інших,
– зазначила Юлія Свириденко.
Зауважте! Голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький написав у Facebook, що членів Наглядової ради планово переобрали після закінчення повноважень попереднього складу 26 січня 2026 року.
Що ще слід знати українцям?
- У листопаді 2025 року під час засідання уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад. Зокрема паралельно мала відбуватися повна перевірка фінансової діяльності, про що розповідав президент України Володимир Зеленський.
- Однак народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в системі енергетики України зберігався вплив людей, які пов'язані із Тімуром Міндічем. Він вважає, що окремі учасники цих процесів і далі ухвалювали рішення.